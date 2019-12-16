Бразильську Амазонію стали вирубати з подвоєним завзяттям
Про це повідомляє DW.
«У бразильській частині Амазонії більш як удвічі збільшилася вирубка лісів. Про це йдеться у результатах аналізу даних бразильського Національного інституту космічних досліджень INPE… Зокрема, в листопаді в регіоні вирубано 563 квадратних кілометри лісу, що означає зростання на 104% у порівнянні з листопадом минулого року. При цьому це найбільший показник за один місяць з листопада 2015-го», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом за 11 місяців 2019 року знищено 8974 квадратних кілометрів лісу, тоді як за той самий період 2018-го цей показник становив 4880 кв. км.
За даними INPE, від серпня 2018-го до липня 2019 року в Амазонії були вирубані майже 10 тисяч квадратних кілометрів лісу. Це приблизно на 30% більше у порівнянні з аналогічним попереднім періодом.
Як пояснює DW, президент Бразилії Болсонару, тісно пов'язаний з аграрним лобі, після приходу до влади в січні 2019 року суттєво послабив законодавство щодо довкілля. «Зокрема, він учетверо збільшив дозволені норми очищення від лісу територій в Амазонії заради перетворення їх на сільськогосподарські угіддя», - зазначається в публікації.
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