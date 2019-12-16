Бразильську Амазонію стали вирубати з подвоєним завзяттям

З літа 2018 року до середини 2019 року на території Бразилії знищили майже 10 тисяч квадратних кілометрів джунглів Амазонії.

Про це повідомляє DW.

«У бразильській частині Амазонії більш як удвічі збільшилася вирубка лісів. Про це йдеться у результатах аналізу даних бразильського Національного інституту космічних досліджень INPE… Зокрема, в листопаді в регіоні вирубано 563 квадратних кілометри лісу, що означає зростання на 104% у порівнянні з листопадом минулого року. При цьому це найбільший показник за один місяць з листопада 2015-го», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом за 11 місяців 2019 року знищено 8974 квадратних кілометрів лісу, тоді як за той самий період 2018-го цей показник становив 4880 кв. км.

За даними INPE, від серпня 2018-го до липня 2019 року в Амазонії були вирубані майже 10 тисяч квадратних кілометрів лісу. Це приблизно на 30% більше у порівнянні з аналогічним попереднім періодом.

Як пояснює DW, президент Бразилії Болсонару, тісно пов'язаний з аграрним лобі, після приходу до влади в січні 2019 року суттєво послабив законодавство щодо довкілля. «Зокрема, він учетверо збільшив дозволені норми очищення від лісу територій в Амазонії заради перетворення їх на сільськогосподарські угіддя», - зазначається в публікації.

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