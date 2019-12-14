14 грудня: народний календар і астровісник

Нині пророка Наума; кому час братися за розум, чи буде зима довгою і як зайчику не стати білочкою.

Цього дня Церква згадує пророка Наума – одного з дванадцяти малих біблійних пророків, який написав Книгу пророка Наума, сьому серед книг «малих пророків».

У давніші часи навчальний процес розпочинався взимку – 1 грудня за тодішнім літочисленням. Це була найзручніша пора, коли сільські діти мали змогу здобувати освіту. Батьки відводили до школи дітей саме на це свято, бо «Пророк Наум наведе на ум». За народними уявленнями, Наум – покровитель розуму і знань, тому селяни були переконані: якщо на свято пророка почати навчання, то дитина успішніше отримає й засвоїть знання, набереться розуму. Особливо це стосувалося дітей слаборозвинених. Увечері хрещені батьки запрошували до себе хрещеників, котрі приходили з букварями й починали напам’ять заучувати літери. Незважаючи на те що згодом терміни початку навчання були переміщені, в ремісничих цехах і при братствах тривала давня традиція – майстри набирали собі учнів на свято Наума. На його честь влаштовували цікаві обряди, професійні посвяти тощо. З цього дня починали освоювати музичні інструменти ті, хто бажав оволодіти грою на бандурі чи скрипці. Тих, хто не зміг осилити професійних навичок, у народі називали “партачами”. Наші пращури казали: “Партача й Наум не наведе на ум”, “Наум наставляє на ум”, “Прийшов Наум – пора братися за ум”; “Я не знаю ні “аз”, ні “буки” — прийде Наум і змусить до науки”.

“Якщо до цього дня сніг не випав – зима буде теплою, а як з’явився – довгою і холодною”.

Іменинник сьогодні Наум.

18 місячний день, Місяць продовжує перебувати в Раку. Головне завдання дня — позитивно вибудувати взаємини з найближчими і найріднішими. Спати треба менше, а працювати – ні, не більше, але в міру. Перевантаження може згодом вигулькнути у найнесподіваніший момент і надовго вибити нас із колії, до того ж святкової, коли треба буде стрибати зайчиком або білочкою під ялинкою. Їсти м’ясо сьогодні не бажано. Зверніть увагу на рідні волоські горіхи, буряк, моркву, капусту. Енергетика дня пасивна, стихія вогонь, а символ – лід. День, сповнений протиріч. Щасливі кольори – зелений, малахітовий, смарагдовий. Камінь – білий агат.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1958 – -20,3 а найтеплішим у 1989 – +9,5.