16 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Івана-мовчальника; що може вкрасти нечиста сила і позбавляймося від усього зайвого.

15 днів залишається до кінця року, а сьогодні в нас преподобного Іоанна мовчальника, колишнього єпископа Колонійського. Цей святий прожив довге життя і мав непросту долю. Він рано виявив бажання стати ченцем і рано осиротів. У досить молодому віці був призначений єпископом, але заздрість колег і підступність ворогів змусила його залишити посаду. Простим послушником оселився Іоанн у славетній лаврі преподобного Сави поблизу Єрусалима, потім 9 років перебував на самоті в пустелі, аж поки на запрошення Сави знову не повернувся в лавру. Там він упродовж 66-ти років наставляв братію і зцілював силою молитви всіх нужденних.

Колись у давнину в цей день намагалися якомога менше розмовляти. Українці свято вірили, що бувають лихі, недобрі, «порожні» години, в які не те, що не варто було щось починати, але й взагалі – ліпше було й рота не розтуляти, не промовляти жодного слова. Існувала й приказка: «У добру пору сказати, у погану помовчати». Дехто вірив, що якщо в цей день багато й без толку розмовляти, то нечиста сила може й голос вкрасти.

З іменинами вітайте Івана, Саву, Андрія, Миколу, Георгія.

Триває місячно-зоряний коловорот, сьогодні 20-ий місячний день. Місяць у Леві. Більшість шляху пройдено, рік котиться до свого завершення, так само, як і черговий місячний цикл – між іншим, останній період Місяця на спаді у цьому році. Скористайтеся нагодою аби позбутися від усього зайвого, непотрібного і обтяжливого, починаючи з матеріальних речей, закінчуючи поганими (а то й згубними) звичками. Тобто, проведіть грандіозну ревізію, інвентаризацію, чистку, готуючись до зустрічі нового року. Сьогодні не надто сприятливий день в енергетичному плані, але не критично. Дивіться на світ “світлим оком” і тоді все буде гаразд.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1958 – -20,3 а найтеплішим у 1989 – +9,5.