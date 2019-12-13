Святкова афіша: ялинки, ковзанки та ярмарки

"Лікуємо" дефіцит святкового настрою у нашій передріздвяній афіші!

Ярмарок "ЙОЛЬ: Новорічне місто магії!"

Що цікавого: Йоль – місто, де смакує новорічна магія. Відвідувачі міста магії Йоль зможуть:

пройти магічний ритуал на Капищі Сили та приворожити вдачу на Новий рік;

пройти магічний квест та здобути камінь Сили;

поворожити на вдачу;

активно відпочити та розважитись;

скуштувати магічні напої на вдачу, любов, багатство та здійснення мрій.

поласувати найсмачнішою ресторанною їжею на нашому фудкорті;

завітати до приймальні Святого Миколая.

Коли: 15 грудня - 20 січня 2020 року

Де: Парк ім. Т. Г. Шевченка

Скільки: Вхід вільний

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Всі. Свої: Найбільший маркет подарунків Києва

Що цікавого: На вас чекають 5 поверхів подарунків від найкращих українських виробників посуду, текстилю, декору для дому, одягу, прикрас, білизни, книг, дитячих іграшок, косметики, парфумів, аксесуарів для жінок та чоловіків, смачностей, сувенірів. Буде все і трохи більше

Коли: 14 – 15 грудня

Де: Всі. Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

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Резиденція Святого Миколая

Що цікавого: У Резиденції святого Миколая діти та дорослі мають чудову нагоду:

відвідати Кабінет святого Миколая та поспілкуватись з ним;

оглянути Музей історії Резиденції святого Миколая;

побувати в «Альтанці бажань»;

написати лист святому Миколаю;

побачити показ мод «Казкові пригоди у Дивокраї»;

відвідати майстер-класи, ігрові зони, ознайомитись із чарівними зимовими візерунками та фантастичними барвами калейдоскопу мистецтва клаптикового шиття;

сфотографуватись у цікавих тематичних фотозонах.

Родзинкою цьогорічної Резиденції святого Миколая стала виставка «Казки народів світу».

Коли: 1 грудня 2019 – 19 січня 2020 року

Де: Національний Києво-Печерський Історико-Культурний Заповідник (вул. Лаврська, 9)

Скільки: 60-150 грн

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Резиденція Святого Миколая у "Мамаєвій слободі"

Що цікавого: Сучасне українське козацтво одинадцять років тому – в 2009 році – запропонувало українській громаді новий еталон свята Миколая. Наш український Святий Миколай має всі ознаки українця, бо ж одягнений у священичі ризи та у підбитий бобровим хутром шляхетський кунтуш. На голові має гетьманську шапку. Разом із дітьми, аби ті не були лінивими чистоплюями, випікає в печі справжні печатні пряники – медівники, або ж, як їх всі називають, «Миколайчики». Наш український Миколай направду духовна особа, бо ж привчає дітей бути мудрими, добрими, співчутливими.

Коли: 13 - 22 грудня

Де: Козацьке селище "Мамаєва Слобода" (вул. Михайла Донця, 2)

Скільки: Не вказано

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Christmas jewelry market

Що цікавого: Український ювелірний маркет повертається! 14 грудня в одному з найцікавіших будинків Києва ювеліри та барахольщики зберуться разом, що б ви змогли вибрати собі саме те, що шукали.

Коли: 14 грудня

Де: Замок Барона Штейнгеля (вул. Ярославів Вал, 1)

Скільки: Вхід вільний

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Ярмарок "Old Friends Retro Market. Сезон чудес"

Що цікавого: Пильні мисливці на раритети обіцяють зробити цю зустріч дійсно незабутньою. На наших широких прилавках вас чекають: унікальні подарунки, нові екземпляри в приватні колекції, аксесуари для створення елегантних образів, іграшки, посуд для родинних частувань, предмети декору та інтер'єру, старовинні книги, ноти та багато інших цікавинок.

Коли: 14 - 15 грудня

Де: Музей історії Києва (вул. Б. Хмельницького, 7)

Скільки: Не вказано

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Різдвяний KYIVNESS у національному центрі “Український дім”

Що цікавого: Восьмий курований маркет KYIVNESS відкриває різдвяний сезон! Презентуємо понад 70 учасників, серед яких локальні бренди, молоді інстаграм-проекти та приватні колекціонери, кожен з яких — знахідка. На вас чекатимуть тільки найкращі, ретельно відібрані нашою командою учасники. Крім самого маркету, на п’ятому поверсі монументальної будівлі буде влаштований чіл-аут та KYIVNESS BISTRO.

Коли: 14 - 15 грудня

Де: Національний центр “Український дім” (вул. Хрещатик, 2)

Скільки: Weekend pass (2 дні) - 200 грн, Preview ticket (1 день) - 150 грн, General admission (1 день, з 13.00) - 100 грн

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НашКиїв Awards: Санта Року 2019

Що цікавого: Нагородження "НашКиїв Awards: Санта Року" пройде в Києві в третій раз. Це - єдина в своєму роді премія в Україні, що нагороджує особистостей, які активно змінюють Київ і світ навколо себе на краще і нічого не очікують натомість. Серед номінантів на Сант Року 2019 є музиканти, художники, бізнесмени, ресторатори і просто звичайні жителі Києва, але об'єднує їх одна риса - їм завжди не все одно і вони працюють не заради нагород.

Коли: 13 грудня 19:00

Де: Klitschko Expo (НСК "Олімпійський, вул. Велика Васильківська, 55)

Скільки: Вхід за запрошеннями після попередньої реєстрації

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Опера-антиутопія GAZ на дуже великому екрані

Що цікавого: Дія опери GAZ вибудовується навколо історії про вибух на футуристичній фабриці, що колись продукувала енергію для всього індустріального суспільства. Центральним образом художньої реальності є препароване піаніно – колишній пульт індустріального гіганта, який поєднував живе і техногенне в одній системі.

Коли: 13 грудня

Де: Кінотеатр "Київська Русь" (вул. Січових Стрільців, 93)

Скільки: 80-150 грн

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Арт-фестиваль "Виробники мрій"

Що цікавого: У кожного з нас є мрія. І є митець, що подарує їй життя. Ним можеш бути ти, а може – хтось інший. Арт-фестиваль мистецтв та натхнення «Виробники мрій» створений для того, щоб поєднувати гарних людей, красиві речі та відкривати нові таланти. Художники, скульптори, артисти, власники українських брендів та закладів збираються разом, щоб надихнути один одного, поділитися досвідом та познайомити гостей зі своєю творчістю.

Виробники мрій роблять мистецтво невід’ємною частиною нашого життя, його не треба лякатися чи вважати дивним. Краса оточує нас усюди, треба тільки побачити свою.

Коли: 14-15 грудня

Де: PlastikWood Art Group (вул. Ярославська, 57)

Скільки: Денна програма - 100 грн, нічна програма - 200 грн

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ІХ Свято Новорічної Іграшки

Що цікавого:

Виставка новорічно-різдвяної атрибутики та картин від понад 40 українських майстрів та художників;

Виставка нових надходжень колекції антикварних ялинкових іграшок Лади Лузіної;

Святкова фотовиставка «Чарівний світ ялинкових прикрас»;

Експозиція «Новорічна казка від Оксани Скляренко»;

Майстер-класи для дітей та дорослих;

Зимова Канцелярія з підписування новорічних листівок;

Яскрава фотозона;

Новорічна Крамничка сувенірів ручної роботи.

Коли: 1 - 28 грудня

Де: Будинок Центру Української Культури та Мистецтва (вул. Хорива, 19-В)

Скільки: Вхід вільний

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Різдвяна фабрика мрій на ВДНГ

Що цікавого: «Різдвяна фабрика мрій» – проєкт Клавдієвської фабрики ялинкових прикрас. Тут створили казкове місто з неймовірно реалістичними декораціями. У фабриці кожен відвідає кабінет ельфа-чарівника, величезні кімнати із неймовірним приладдям: роздувачем вогню, за допомогою якого виготовлятимуть майбутні ялинкові прикраси, спеціальними ваннами для їхнього сріблення, а також – майстернею із розпису та фарбування готових іграшок.

Коли: 7 грудня - 19 січня

Де: ВДНГ, 2 павільйон (просп. Академіка Глушкова, 1)

Скільки: 200 грн

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Романтична ковзанка Raffaello 2019

Що цікавого: Новорічні фотозони, світлове 3D-шоу на льоду, незвичайна ілюмінація, приємна музика, комфортні зони відпочинку і, звісно, сама ковзанка - подарують вам ніжний і незабутній вечір!

Коли: 8 грудня - 15 січня

Де: Парк ім. Тараса Шевченка

Скільки: Вхід вільний. Необхідно на час катання на ковзанці залишити заставу або документ, що засвідчує особу та отримати спеціальні ковзани для зручного катання.

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Другий літературний фестиваль "Кримський Інжир"

Що цікавого: Урочисте відкриття фестивалю “Кримський інжир”, нагородження фіналістів та оголошення переможців конкурсу. Поетичні читання за участі кримськотатарських та українських поетів та поетес. Вікторина “Як я знаю Крим?” для всіх охочих.

Коли: 13 - 15 грудня

Де: Кримський дім

Скільки: Не вказано

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Допрем'єрний показ фільму "Ваш Василь". Зустріч з авторами

Що цікавого: Допрем'єрний показ документального фільму про українського поета, інтелектуала, дисидента Василя Стуса "Ваш Василь" (режисери: Олександр Авшаров, Світлана Рудюк).

Василь мріяв займатися літературою, а не політикою; бути відомим поетом, а не дисидентом. Та дії радянських спецслужб та КПРС підштовхнули його до точки неповернення. Як відбувалася така трансформація? Та яким був насправді Василь Стус?

Коли: 14 грудня 17:30

Де: Кінотеатр ЛІРА

Скільки: 50 грн

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Фестиваль «ДоДому на Різдво»

Що цікавого: Це свято справжнього українського Різдва, на якому органічно об’єднаються традиції та сучасність. Фестиваль наповнить національний центр яскравою, магічною і затишною атмосферою. У межах фестивалю буде представлено два виставкових проєкти: «Земля Івана», присвячений творчості художника Івана Приходька, та «На гостини до родини», який представить роботи трьох поколінь Примаченків: Марії, Федора й Івана.

Коли: 14 — 20 грудня

Де: Український дім (вул.Хрещатик, 2)

Скільки: 50 грн.

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Christmas bazar у Мануфактурі

Що цікавого: Музика, пісні, танці та мистецтво – чудовий привід зазирнути на Christmas BAZAR та купити оригінальні подарунки на Новий Рік та Різдво!О 16:00 – виступ ДІЛЯ ДІЛЯ / DILYA FULL BAND з презентацією «Святково-новорічної програми».

Коли: 14 - 15 грудня

Де: ТЦ «Мануфактура» ( Обухівське шосе, 2, с. Ходосівка)

Скільки: Вхід вільний

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Новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів

Що цікавого: Китайська казка повертається до Києва! На вас чекають:

більш ніж 30 ілюмінаційних локацій

дитячі зони та резиденція Санта Клауса з подарунками

фуд-зона з китайськими ресторанами

ароматний глінтвейн

ярмарок сувенірів

тематичні майстер-класи

насичена розважальна програма та багато приємних сюрпризів.

Коли: 13 грудня - 2 лютого

Де: Нове Співоче поле (вул. Лаврська, 33)

Скільки: 200 грн

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