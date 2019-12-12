У Харкові забрали до притулку шістьох виснажених голодом собак, яких ніколи не вигулювали

У Харкові співробітники КП «Центр поводження з тваринами» забрали з квартири у Московському районі шістьох виснажених голодом собак, які місяцями не бували на вулиці.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли на комунальному підприємстві.

«Скарга про жорстоке поводження з тваринами надійшла від мешканців будинку. Люди повідомили, що їх сусідка тривалий час, близько 5 років, збирала в свою квартиру собак з вулиці. За тваринами жінка не доглядала, не вигулювала, собаки сильно виснажені. Сусіди часто чули виття і скиглення собак, за їх припущенням, собак били», - розповіли в КП.

Там додали, що скарга надійшла в КП на початку грудня.

Як розповіли в «Центрі поводження з тваринами», через відсутність вигулу кігті собак не сточувалися і дуже відросли, тому тваринам було боляче ходити. Собаки справляли свої природні потреби прямо в квартирі. В результаті сеча тварин просочилася крізь бетонні плити до сусідів поверхом нижче.

Тварини заморені голодом і не знали вигулу / Фото: надані пресслужбою КП Центр поводження з тваринами

У четвер комунальникам вдалося забрати до міського притулку для тварин останню з 6 собак.

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«Господиня погодилася, що, не маючи постійного місця роботи та стабільного доходу, вона не може забезпечити своїм тваринам хороші умови. Жінка усвідомила, що краще рішення в даній ситуації - передати собак до притулку для подальшого лікування, відгодовування та прилаштування», - заявили комунальники.

Усіх тварин уже обстежили ветеринари і тепер собакам надають допомогу. Окрім відгодовування, собак ще треба й приручати, бо вони не звикли до нормального контакту з людьми.

На жаль, подібні випадки у Харкові непоодинокі. В даний час у роботі КП знаходиться ще 14 скарг від населення про неналежне утримання тварин у квартирах і жорстоке поводження з ними.