Держкіно підтримає виробництво документальних фільмів “Весільний спадок” та “UKE”

Державне агентство України з питань кіно уклало угоди на виробництво двох документальних фільмів — переможців дванадцятого конкурсного відбору.

Як повідомляє пресслужба агентства, це стрічки “Весільний спадок” та “UKE”.

“Договір з ТОВ “Фільм Ю Ей Телевіжн” - про надання державної підтримки на виробництво фільму “Весільний спадок” розміром 1 млн 475 тис. 440 грн, тобто 39,73 % загальної вартості виробництва. Режисером - Олексій Гуз, автор сценарію та продюсер - Олена Малкова”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, “Весільний спадок” - це 100 хвилин занурення глядача у світ красивого, багатого, яскравого та дуже різноманітного українського традиційного весілля і культури загалом. У фільмі буде представлено традиції та звичаї 8 регіонів України: Сарнського, Чернігівського, Черкаського, Закарпаття, Київщини, Буковини, Харківщини та Івано-Франківщини.

“Договір з ТОВ “ТелеПростір Студіо” передбачає надання державної підтримки на виробництво фільму “UKE” розміром 4 млн 604 тис. 514,86 грн , що становить 77 % загальної вартості виробництва. Режисер і продюсер - Володимир Мула, автор сценарію – Микола Васильков”, - зазначається в прес-релізі.

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Автори пропонують пересвідчитись, що український хокей має більш ніж сторічне коріння, а українські хокеїсти здобували світову славу і, хоча й ставали частиною чужого суспільства, завжди підтримували свою мову та культуру. Статистика, яку представляють автори, вражає: чемпіонами Національної Хокейної Ліги ставали більше півсотні українців і навіть найкращий хокеїст всіх часів Вейн Грецкі має українське коріння. У фільмі пролунають коментарі світових зірок хокею і тих, чиї імена замовчувалися на Батьківщині.

Прем’єри обох стрічок в Україні заплановані на 2020 рік.