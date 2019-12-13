13 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Андрія; шукаємо сажу для Калити, дієва стародавня “присушка” і пильнуємо гроші з Раком.

Попри те, що погода не по-зимовому тепла, навіть натяку на сніги-морози немає, сьогодні в нас вже Андрія. Апостол Андрій Первозванний був першим проповідником Євангелія на Русі, одним із дванадцяти апостолів та перших учнів Ісуса Христа.

Святий Андрій в народі асоціювався з покровителем молоді, що всіляко сприяв коханню та щасливим шлюбам. Інколи це свято називали ще й Калитою, а також великими вечорницями. Калитою називався обрядовий корж, що пікся з пшеничного чи житнього борошна. Він був досить твердим, його щедро обмащували медом й обсипали маком. Потім підв’язували до сволока і парубки по черзі мали відкушувати того коржа – без допомоги рук, тримаючи між ногами рогача або кочергу. Тим, кому це вдавалося, пан Калитинський (охоронець Калити) змащував обличчя сажею. Крім власне обряду Калити, на Андрія існувала величезна кількість обрядів і ворожінь. На сьогодні їх відомо до сотні. Наприклад, був такий обряд «засівання конопель», який виконувався наступним чином: дівчина кидала на землю жменю конопель і спідницею їх «волочила» – торкалася землі. При цьому приказувала: «Андрію, Андрію! Я на тебе коноплі сію; Димкою (спідницею) волочу, – бо дуже заміж хочу». Після цього насіння згрібали, брали в пригорщі і несли до хати; якщо виявлялася парна кількість зернин, то «доля знайдеться», а коли ні – потрібно чекати наступного Андрія-добродія. Українські звичаї різнилися від російських. У Московії дівчата теж ворожили, але вони більш вдавалися до магії. Надзвичайно популярними були так звані “присухи”, тобто дівчина “присушувала” до себе парубка. Ось зразок класичної “присухи”: “Стану благословляючись, вийду хрестячись, із хати дверима, з двору ворітьми, стану на східну сторону. На східній стороні тече вогняна мати-ріка. Помолюся тобі, покорюся тобі. Не ходи крізь болота топкі, не ходи крізь хащі лісові, піди в хід, в плоть раба Божого (ім’я). Розпали його, роз’ятри його, щоби не міг на м’якій постелі спати, ні працювати ні вдень по сонцю, ні вночі за місяцем, і ліпше світу білого видавалась би раба Божа (ім’я), ліпше сонця красного, ліпше матері рідної та батька. Амінь”. Проказується тричі, щоби ніхто не чув. Прикметно, що й нині в Росії “присухи” надзвичайно популярні. Розцінки на цю легку магічну послугу різні: від демократичних 500 рублів до майже п’яти тисяч.

Іменинник сьогодні Андрій.

17 місячний день, Місяць у Раку — день любові, щирості, відкритості й активності. Час накопичення і проростання, родючості. Один із найліпших днів для святкування, урочистостей, на яких треба й відповідно поводитись: весело, по-товариськи. Також сьогодні можна дозволити собі всілякі смаколики – зорі милостиві до гурманів. Але переїдати не варто. На нижчому рівні – день буйства й пияцтва, вакханалії. Втім, існує одне застереження: будьте уважні з грішми, картками, покупками. І наостанок настанова від цадика раббі Нахмана: “Пам’ятай: людина і гроші не можуть залишатися разом на віки. Або гроші будуть забрані у людини, або людина буде забрана від своїх грошей”.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1921 – -24,3 а найтеплішим у 1950 – +10,0.