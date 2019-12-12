12 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Передандрія; кому нині сповідатися, кому майбутнього грому не боятися та про шалену повню в Близнюках.

Цього дня Церква згадує мученика Парамона і з ним 370-ти мучеників. В народі Парамона називали Передандрієм, адже завтра – святого Андрія. У деяких регіонах Полісся існував обряд «сповідь діжки». Як відомо, діжа в господарстві була незамінною і надзвичайно важливою річчю, крім того, вона виконувала і неабияку магічну роль: її тримали в найпочеснішому місці, ретельно мили, не використовували для жодних інших цілей; на весіллі вона символізувала затишок майбутньої родини. Напередодні Андрія кожна господиня ретельно мила пікну діжу. Особливо дотримувались цього звичаю жінки, які мали дочок, оскільки вважалося, якщо знехтувати обрядом, то їм буде важко розроджуватися, коли завагітніють. Обряд «сповідь діжі» пов’язаний з віруванням, що в ніч напередодні Андрія всі діжі сходяться на своєрідну сповідь і ведуть розмову про своїх господинь: як доглядають їх, чи чисто миють, чи лихословлять у їх присутності. Ось чому жінки намагалися хоча би напередодні свята догодити їм. Помивши, їх ставили на чисті скатертини й обвивали хмелем, з якого опісля, коли вперше вигонили тварин у поле, робили пійло і напували корів, щоб вони «не боялися грому та не зачіпали їх вовки й звірі».

“Якщо вода на річці тиха – на рівну зиму, шумовита – на завірюхи”. Селяни також казали: “Парамон землю кам’янить”; “Зима без снігу – не бути хлібу”. До речі, опадів цієї осені було вкрай мало, тому кількість доступної вологи в ґрунті на більшості території країни не перевищує 30% — це надзвичайно низький показник.

16-17 місячні дні, повня в Близнюках. Дуже енергетично насичений день. Наше нервове збудження сьогодні може сягати максимальних позначок. Але не тільки зашкалюватимуть нерви — натхнення, прагнення всюди встигнути, все зробити, з усим упоратися — теж буде максимальним. Щоправда, з поправкою на те, що там де флегматик ледь гойднеться, холерик “вийде з берегів”. Головна настанова дня: за що б ми не бралися, мусимо керуватися здоровим глуздом й апелювати передовсім до розуму. Поволі “хлєстаковський” запал згасатиме, а на завтра від нього не лишиться й сліду. Ну, хіба що хто вже зовсім у роль увійшов і затято не хоче з неї виходити...

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1927 – -22,6 а найтеплішим у 1965 – +9,5.