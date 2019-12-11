Експерти закликають батьків не виставляти у соцмережах фотографії дітей

Батьків закликають не викладати фотографії дітей у соціальних мережах заради їхньої безпеки.

На цьому наголошували учасники пресконференції “Безпечний світ дитини: розвиток та виховання сучасних дітей. Розв'язання проблем толерантного ставлення до дітей з інвалідністю”, що відбулася в Укрінформі.

“Шановні батьки, не виставляйте фотографії ваших дітей у соціальних мережах. Цього не треба робити, адже ми живемо в часи тотальної агресії та небезпеки”, - сказала автор понад 500 соціальних проєктів, лауреат премії “Людина року-2018”, організатор премії “100 українців” Тетяна Петракова.

Експерт комплексної безпеки, телевізійний експерт Руслан Болгов наголосив, що батькам підлітків не варто без їхнього дозволу виставляти фото дітей. “Без дозволу ваших дітей - підлітків не викладайте їх фото. Вони вже особистості і мають право або хотіти популярності, або уникати її. Завжди це погоджуйте”, - порадив Болгов.

Він також розповів про правила кібербезпеки й порадив з'ясувати, членом яких груп у соціальних мережах є дитина. “Ніколи не сваріть дітей за правду. Тоді вони будуть її вам розповідати”, - наголосив він.

У свою чергу Петракова зауважила, що сьогоднішня зустріч відбувалася в рамках третьої освітньої конференції для батьків від команди “Ukrainian people”.

Участь у заході взяли спікери, котрі співпрацюють із “Ukrainian People”, а також є номінантами премії “100 українців”, церемонія нагородження якою відбудеться 13 грудня в Києві.