Вийшов український трейлер мелодрами "Портрет дівчини у вогні"

Компанія “Артхаус Трафік” представляє офіційний український трейлер історичної мелодрами “Портрет дівчини у вогні”.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі кінокомпанії, відео оприлюднене на YouTube.

“Французька стрічка “Портрет дівчини у вогні” виходить в український прокат 6 лютого 2020 року. Світова прем'єра відбулася на Каннському кінофестивалі, де фільм отримав нагороду за найкращий сценарій, а також нагороду Queer Palm, яка присуджується найкращим фільмам на ЛГБТ-тематику. Режисер фільму - Селін Сьямма. Головні ролі виконали Адель Енель (“Хепі-енд”) та Ноемі Мерлан (“Полуничка”). Українська прем'єра фільму пройшла з аншлагом на Одеському міжнародному кінофестивалі”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, події фільму розгортаються у французькій Бретані XVIII століття. Молода художниця отримує замовлення на весільний портрет дівчини. Днями вона уважно вивчає свою модель, а ночами пише її портрет. Поступово героїні зближуються дедалі сильніше...