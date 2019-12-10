Нобелівську премію з економіки дали за підхід до подолання бідності
Про це йдеться на сторінці Нобелівської премії у Twitter.
«Абхіджіт Банерджі, Естер Дюфло та Майкл Кремер отримали свої медалі та дипломи на церемонії нагородження Нобелівською премією. Вітаємо їх! Вони отримали цьогорічну нагороду в галузі економіки», - йдеться в повідомленні.
Watch Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer receive their medals and diplomas at the #NobelPrize award ceremony today. Congratulations!— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2019
They were awarded the 2019 Prize in Economic Sciences “for their experimental approach to alleviating global poverty.” pic.twitter.com/c3ltP7EXcF
Індійсько-американський дослідник Абхіджіт Банерджі, француженка Естер Дюфло та американець Майкл Кремер отримали Нобелівську премію «за експериментальний підхід до подолання бідності у світі».
Ці дослідники запропонували новий підхід до проблеми глобальної бідності у світі, який у підсумку має повністю вирішити проблему. Водночас дослідження вчених дозволили поліпшити програми освіти для більш ніж 5 мільйонів дітей в Індії, а також посприяли наданню субсидій на профілактичну медичну допомогу в багатьох країнах.