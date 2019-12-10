Одеський кінофестиваль почав прийом заявок у конкурсні програми

Одинадцятий Одеський міжнародний кінофестиваль, який відбудеться 10 - 18 липня 2020 року, розпочинає прийом фільмів на участь у конкурсних програмах.

Про це повідомляється на сайтіОМКФ.

“Для подачі заявки необхідно заповнити онлайн-форму, розміщену на офіційному сайті кінофестивалю, та надати всі зазначені в онлайн-формі матеріали до 24:00 (за київським часом) 17 квітня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цього разу до процесу селекції фільмів для участі в конкурсних програмах допускаються повнометражні та короткометражні ігрові та документальні фільми, прем'єра яких не відбулася на території України на момент початку кінофестивалю в 2020 році.

“Програмний відділ Одеського міжнародного кінофестивалю під час періоду відбору продивляється більше тисячі стрічок, аби обрати найкращі, що потраплять в конкурсну селекцію. Це нелегко, адже з кожним роком конкуренція в кіноіндустрії зростає, створюється все більше фільмів - якісних і цікавих глядачеві. Тож до питання відбору фільмів ми ставимось максимально відповідально і щороку обираємо найкращих”, - наголошує генеральна продюсерка ОМКФ Юлія Сінькевич.

Учасниками Міжнародної конкурсної програми можуть стати ігрові повнометражні фільми високої художньої якості із глядацьким потенціалом (“арт-мейнстрім”) і завершені після 1 січня 2019 року.

До Національної конкурсної програми відбираються ігрові та неігрові повнометражні та короткометражні фільми всіх жанрів українського виробництва або копродукції з Україною, завершені після 1 січня 2019 року. Кожен фільм, що пройшов селекцію відбірковою комісією Одеського кінофестивалю, може брати участь лише в одній конкурсній програмі ОМКФ.

До участі у Конкурсі європейських документальних фільмів приймаються повнометражні документальні стрічки, що були вироблені повністю або у межах міжнародної копродукції; зі списком країн можна ознайомитися на сайті ОМКФ у розділі “Регламент”. Там також можна знайти детальну інформацію про правила та процедуру подачі заявок на ХІ Одеський кінофестиваль.

Як зазначає програмний директор ОМКФ Антельм Відо, у 2019 році було отримано більше тисячі заявок на участь у 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Це були фільми з усього світу, які демонструють різноманіття кіно.

“Ми очікуємо ще більше заявок на участь в одинадцятому ОМКФ, і ми продовжуватимемо підтримувати режисерів, які мають окремий голос і стиль. Ми відкриті для всіх жанрів, форм і тем, адже кожен з фільмів - це окреме вікно у світ”, - підкреслює Відо.

Приймання заявок до міжнародної, національної та документальної конкурсних програм відкрито з 10 грудня 2019 до 17 квітня 2020.

Селекція фільмів у конкурсні програми здійснюється відбірковою комісією, в яку входить програмна дирекція кінофестивалю.

За додатковою інформацією просять звертатися на електронну адресу program@oiff.com.ua.