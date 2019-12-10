У CША помер один із винахідників штрих-коду
Про це повідомляє BBC.
“Джодж Лауер, американський інженер, що допоміг розробити штрих-код, помер на 94 році життя”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє BBC, Лауер помер ще минулого четверга у своєму будинку в штаті Північна Кароліна, а його поховання відбулося цього понеділка.
Зазначається, що ідея розробки штрих-коду з'явилася в одного зі співробітників компанії IBM, де Лауер працював інженером. Однак, до реалізації дійшла ідея лише після того, як Лауер розробив сканер, який зміг зчитувати сам надрукований код.
Сьогодні штрих-коди наклеєні на майже всіх товарах у світі.
Зазначається, що перший товар (жуйка) був сканований у магазині в червні 1974 року в американському місті Огайо. Нині ця жувальна гумка виставлена на показ як експонат у Національному музеї історії США у Вашингтоні.
Фото: AL SANTOS UNIVERSITY OF MARYLAND