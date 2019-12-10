У CША помер один із винахідників штрих-коду

В американському штаті Північна Кароліна помер 94-річний інженер Джодж Лауер, який допоміг при розробці штрих-коду.

Про це повідомляє BBC.

“Джодж Лауер, американський інженер, що допоміг розробити штрих-код, помер на 94 році життя”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, Лауер помер ще минулого четверга у своєму будинку в штаті Північна Кароліна, а його поховання відбулося цього понеділка.

Зазначається, що ідея розробки штрих-коду з'явилася в одного зі співробітників компанії IBM, де Лауер працював інженером. Однак, до реалізації дійшла ідея лише після того, як Лауер розробив сканер, який зміг зчитувати сам надрукований код.

Сьогодні штрих-коди наклеєні на майже всіх товарах у світі.

Зазначається, що перший товар (жуйка) був сканований у магазині в червні 1974 року в американському місті Огайо. Нині ця жувальна гумка виставлена на показ як експонат у Національному музеї історії США у Вашингтоні.

Фото: AL SANTOS UNIVERSITY OF MARYLAND