11 грудня: народний календар і астровісник

Нині святого Іринарха; куди літає сойка, уникаємо каналізаційної емоційності та танцюємо танго.

Церква цього дня згадує мученика Іринарха і святих семи жінок. Цих жінок, які жили за часів Діоклетіанових гонінь, звинуватили в тому, що вони навернули до християнства своїх чоловіків. Їх почали допитувати, застосовуючи тортури, але один із катів – Іринарх, несподівано став на захист ув’язнених. Особливо вразила його одна молода жінка з двома маленькими дітьми. Звісно, після цього стратили і мужніх християнок і самого Іринарха. Про подальшу долю новонавернених чоловіків не згадується.

В народі цей день подекуди називали Сойчиним. Ця пташка належала до «віщих» пернатих, таких як сорока, ворона чи сова. На півдні США вважали, що сойка щотижня літає в пекло й доповідає про земні справи самому дияволу. Почути цього дня крик сойки, а він насправді не надто приємний, вважалося чомусь гарною прикметою.

Була й ще одна: рано-вранці підходили до криниці та слухали воду: якщо чутно було тихе дзюркотіння, то це віщувало прибуток; коли ж стояла тиша – сподіватися на примноження статків не доводилося.

Кому ж не надто цікавий ні Іринарх, ні що інше, станцюйте танго , адже сьогодні в Аргентині Національний день танго.

Іменинники нині Стефан, Мирослав, Василь, Григорій, Олексій, Микола.

15-16 грудня, Місяць у Близнюках, а завтра повня. Головна небезпека цих двох днів: не наговоріть зайвого. Хтось і дійсно може пошкодувати за сказане й ще раз підтвердити вислів “Язик мій ворог”. Всіляко уникайте негативної (низової, “каналізаційної”) емоційності. Але й є одне “але”: матеріальний і кар’єрний зиск у найближчі дні (навіть тижні) досягається через... комунікацію, інформацію та комерцію. Ну, єдине, що хоч із комерцією все зрозуміло! Можливі перекручування, перебільшення і спотворення — фактів, інформації тощо. Міцніше тримайтеся за землю — час і події перед новим роком пришвидшуються. І не забувайте: танго понад усе!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 – -18,4 а найтеплішим у 1960 – +8,2.