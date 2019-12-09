Завершили зйомки фільму про Одесу

Компанія “Сучасне українське кіно” представила Державному агентству України з питань кіно завершений виробництвом повнометражний документальний фільм “Перлина Абсурду!”.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Це фільм-подорож до Одеси – європейського міста на узбережжі Чорного моря, яке живе у пострадянській реальності. Історія розказана від першої особи - Олександри Чупріної – про місто міфів, абсурду та сімейного коріння режисерки, зв’язок з яким було втрачено 1917 року. З того часу все перебуває за завісою вимушеного мовчання. Сьогодні старовинні будинки – це єдиний зв’язок із попередніми поколіннями, але і цей зв’язок під загрозою. Архітектурні пам’ятки перетворюються на торговельні центри, старовинне місто зникає”, - ідеться в пресрелізі.

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Кінопроєкт фільму “Перлина Абсурду” став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав 1 млн 566 тис. 955 грн. державної фінансової підтримки (100% загальної вартості виробництва фільму). Режисером та автором сценарію є Олександра Чупріна. Продюсує картину Ельміра Асадова.

Реліз фільму в Україні планується після фестивальної історії стрічки.