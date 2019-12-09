Держкіно профінансує короткометражні стрічки "Схрон" і "Нечоткий пацан"

Держкіно продовжує укладати угоди на виробництво фільмів за проєктами-переможцями одинадцятого конкурсу.

Як повідомляє пресслужба агентства, підписано угоди щодо двох дебютних короткометражних проєктів - “Схрон”та “Нечоткий пацан”.

“Договір з ФОП Войтенко О.В. - про надання державної підтримки на виробництво фільму “Схрон” розміром 455 тис. грн, тобто 100 % загальної вартості виробництва. Короткометражна історична драма “Схрон” стане дебютом режисерки Оксани Войтенко. Автор сценарію - Анатолій Соболевський, продюсер - Катерина Банах”, - ідеться в повідомленні.

Події в стрічці “Схрон” - про Україну, 1946 рік. Командир повстанського загону Орест разом зі своєю вагітною дружиною Євою та кількома бійцями зимує в схроні. Повстанців розшукує загін НКВД під керівництвом капітана Змієва. Через двох зрадників Змієву вдається знайти й оточити схрон. Орест приймає бій. Під час бою Єва народжує дитину. Намагаючись врятувати свого чоловіка та його побратимів, Єва розкриває свою таємницю: батько дитини - Змієв. Орест постає перед вибором між жагою помсти ворогу і милосердям.

“Договір з ТОВ “Ессе Продакшн Хаус” - про надання державної підтримки на виробництво фільму “Нечоткий пацан” розміром 1 млн 491 тис. 015,85 грн, тобто 92 % загальної вартості виробництва. Короткометражна чорна комедія “Нечоткий пацан” стане режисерським дебютом Микити Сітдікова. Автори сценарію – Карім Насер та Андрій Негрескул, продюсери фільму – Віталій Шереметьєв та Жанна Коба”, - зазначається в пресрелізі.

“Нечоткий пацан” - це історія про те, як поступливий герой легковажно погоджується допомогти сумнівному незнайомцю. Це невдалий вибір, адже, по-перше, треба везти якийсь підозрілий кейс, а по-друге, може статися абищо, наприклад, попутником у подорожі стане привид.

Реліз обох фільмів в Україні планується у 2020 році.