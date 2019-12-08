Європейська кіноакадемія назвала "Фаворитку" найкращим фільмом

Фільм "Фаворитка" грецького режисера Йоргоса Лантімоса став найкращим європейським фільмом на 32-ій церемонії вручення нагород Європейської кіноакадемії.

Церемонія нагородження відбулася 7 грудня в Берліні, повідомляє DW.

Лантімос також отримав нагороду як найкращий режисер, а виконавиця головної ролі Олівія Колман за роботу у цьому фільмі, що розповідає про придворні інтриги у Великій Британії 18-го століття, визнана найкращою європейською актрисою (раніше вона також здобула "Оскар" за цю роль).

Найкращим актором Європейська кіноакадемія назвала Антоніо Бандераса за роботу у фільмі іспанського режисера Педро Альмодовара "Біль і слава".

На сцену церемонії також вийшов колишній політв'язень Кремля український режисер Олег Сенцов. Присутні йому аплодували стоячи.

Представляючи Сенцова, заступник голови Європейської кіноакадемії продюсер Майк Дауні оголосив про те, що за участю Європейської кіноакадемії буде створена "Міжнародна коаліція кінематографістів в зоні ризику". Її мета - підтримка кінематографістів, які стикаються з політичними переслідуваннями через їхню роботу.

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Сам Сенцов повідомив у Facebook, що під час церемонії його запросили на сцену, але не дали слова. "Мені чомусь не дали виступити: або побоюючись моєї неідеальної англійської, або політичних тем, без яких я б не обійшовся. Загалом, цей німий номер мені не дуже припав до душі", - написав Сенцов.

Він розповів, що вечірка після церемонії відбулася в ресторані "Москва". "Звичайно, я туди не пішов - ми влаштували своє, окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти, що проблема полягає в назві. Для них у цьому немає проблеми, і це багато що пояснює, адже в них не стріляють з мінометів", - зауважив колишній політв'язень Кремля.

Фото: picture-alliance / dpa / Twentieth Century Fox