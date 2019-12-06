Українське ТБ вперше транслюватиме вручення Нобелівської премії

У вівторок, 10 грудня, суспільні телеканали “UA: Перший” та “UA: Культура” уперше в історії українського телебачення транслюватимуть наживо церемонію нагородження нобелівських лауреатів.

Про це повідомляє сайт Суспільного.

“У межах спецпроєкту “Церемонія нагородження нобелівських лауреатів 2019” Суспільне покаже прямі ефіри з церемонії вручення премії миру з Осло (Норвегія) та вручення премій із фізики, хімії, медицини, літератури й економіки зі Стокгольма (Швеція). Трансляція відбуватиметься впродовж п’яти годин”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, трансляція спецпроєкту відбуватиметься двома блоками — перший розпочнеться о 13:45 і триватиме до 15:40, другий буде в ефірі з 16:40 до 19:30.

Протягом трансляції церемонії виходитиме програма з ведучим Тімуром Мірошниченком, в якій буде висвітлено історію Нобелівської премії та цікаві факти про церемонію нагородження, а також банкет після урочистої частини.

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У програмі про Нобелівську премію глядачі Суспільного дізнаються від українських науковців, за які досягнення у всіх цьогорічних номінаціях лауреати отримають премії. Кандидат політичних наук, директор Школи політичної аналітики НаУКМА Максим Яковлєв розповість про премію миру, генетик та кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. Богомольця Тетяна Древицька розповість про премію з медицини.

Кандидат фізико-математичних наук, науковець із Дрезденського інституту твердого тіла та досліджень матеріалів Олег Фей розповість про внесок лауреата Нобелівської премії з фізики, а літературний критик і редактор видавництва “Темпора” Богдана Романцова говоритиме про премію з літератури.