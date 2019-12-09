9 грудня: народний календар і астровісник

Нині холодного Юрія; з ким сьогодні небезпечно зустрічатися, хто кого “загвоздить” і чи буде “криза Козерога” доленосною.

Сьогодні зимового Юрія (Георгія Переможця). На відміну від “весняного” Юрія (6 травня), “холодний” зі значними обрядодіями не пов’язаний. Лише на Поліссі в давнину відзначали свято вовків й день називали “вовчим Юром”. Начебто цього дня святий Юрій вовків випускав на зимове полювання. Сіроманці отримували цілковиту свободу й могли полювати не тільки на лісову звірину, але й на свійську худобу. Приміром, залізти в кошару й зарізати вівцю чи телицю. Могли й на подорожнього з конем напасти… Тому селяни звечора міцно закривали стайні, не ходили до лісу й остерігалися вирушати в дорогу, вважаючи, що в цей день небезпечно зустрічатися зі звірами. У Болгарії пекли булочки, щедро змащували їх медом і роздавали сусідам – щоби діточки в наступному році не хворіли.

Прикмети ж такі: «Який день на Юрія, така й зима». Якщо вода в криниці тиха – зима буде теплою, коли ж з криниці було чутно якісь звуки – зовсім скоро почнуться сильні морози і хурделиці. Цього дня ведмідь міцно засинав на зиму. Наші сусіди білоруси казали: «Юри мосціць, а Міколи гвоздзіць».

Іменинники сьогодні Георгій (Юрій), Яків, Іван, Назар, Василь, Ілля, Данило.

13-14 місячні дні. Досить небезпечними в цей період є зависокі очікування, вимоги, претензії – наші до когось, або когось до нас. І знову декілька слів про прийдешній астрологічний рік. Його можна позначити, як “криза Козерогу”, адже саме в цьому знакові зійдуться три планети: Плутон, Сатурн і Юпітер. Подібне трапляється приблизно раз на сто років. Козеріг відповідає не тільки за межі й кордони особистого — сім’ї, кар’єри, власності (зокрема й земельної), але й за кордони державні, тому наступного року, починаючи з березня й приблизно до осені, в цій царині можливі дуже суттєві зміни. Очікується дуже потужний соціально-політичний імпульс, можна сказати, що навіть історичний. Що ж: поживемо — побачимо...

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1945 – -18,4, а найтеплішим у 1944, 1960 – +8,5.