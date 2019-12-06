Документальний фільм української режисерки покажуть на фестивалі в США

Світова прем’єра дебютного повнометражного документального фільму Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» відбудеться на найбільшому фестивалі незалежного кіно в США 2020 Sundance Film Festival, у конкурсній секції World Documentary Competition.

Про це повідомляє Держкіно.

"«Земля блакитна, ніби апельсин» розповідає про сім’ю, яка живе в «червоній зоні» Донбасу, де воєнні дії тривають вже шостий рік. Буденність багатьох цивільних людей у прифронтовій зоні докорінно змінилася. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці, де живуть наші герої, не припиняються. Але, попри всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають різні захоплення, грають на різних музичних інструментах і, що найцікавіше, знімають самотужки фільми про своє життя під час війни", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Книга Оксани Забужко потрапила до переліку найкращих романів XXI століття

Кінопроєкт повнометражного документального фільму «Земля блакитна, ніби апельсин» (робоча назва - «Жовтий автобус») став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно, сума державної фінансової підтримки склала 2 млн 728,2 тис. грн (48,3% загальної вартості виробництва фільму).

Режисером та автором сценарію є Ірина Цілик, фільм є її повнометражним дебютом. Оператор – В’ячеслав Цвєтков, монтаж – Іван Банніков, Ірина Цілик, звукорежисер – Йонас Максвитіс. Стрічку створено українською продакшн-компанією «Альбатрос Комунікос» (продюсер Анна Капустіна) та литовською продакшн-компанією «Мунмейкерс» (продюсер Гєдре Жицкіте) за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського фільмоцентру та IDFA Bertha Fund (Нідерланди).

Зйомки фільму тривали 2017-2019 рр. у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької обл., а також у Києві.