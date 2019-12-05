У Миколаєві також згорнули концерт “Воровайок”

Концерт російської групи "Воровайки", який мав відбутися у Миколаєві 14 лютого наступного року, скасували.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у концерт-холі "Юність", де мав бути концерт.

"Концерт російської групи "Воровайки", який мав відбутися у Миколаєві 14 лютого наступного року, скасовували. Ми через каси не продали жодного квитка, та й через інтернет, наскільки нам відомо", - сказали в "Юності".

На запитання чому саме скасовували концерт, відповіли, що "через пісні українофобського спрямування".

Як уже повідомлялося, кілька концертів російського жіночого гурту "Воровайки", який виконує шансон, були заплановані гуртом на лютий 2020 року в Києві, Одесі, Харкові та Миколаєві. Проте у цих містах наголосили, що жодних домовленостей з гуртом щодо проведення концертів не було.

У репертуарі гурту є пісня з такими словами: "Курица - не птица, хохлы - не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица - не птица, хохлы - не заграница. Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица" і з такими словами: "Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо - заберем Одессу".

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, якщо у репертуарі російського гурту “Воровайки” є антиукраїнські пісні, то СБУ і Державна прикордонна служба не пропустять їх на територію України.

Своєю чергою голова ДПСУ Сергій Дейнеко наголосив, що якщо буде проведена певна робота, яку можуть ініціювати патріотично налаштовані громадяни, або ми, або СБУ винесе відповідне рішення, гурт буде допущений на територію України.