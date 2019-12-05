Cosmopolitan звільнив заступницю головреда, яка висміяла похорон загиблого бійця

“Cosmopolitan Ukraine” звільнив заступницю головного редактора Євгенію Пліхіну, що висміяла у соцмережі похорон полковника ЦСО “Альфа” СБУ Дениса Волочаєва, який загинув при виконанні бойового завдання на Донбасі.

Офіційну заяву про це оприлюднено на сторінці “Cosmopolitan” у Facebook.

“Колектив українського видання журналу Cosmopolitan висловлює глибоке співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого героя і щиро перепрошує за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже шкодуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки. З огляду на ситуацію, що склалася, з 5 грудня 2019 року наше видання припиняє співпрацю з Євгенією Пліхіною – вона залишає посаду заступника головного редактора журналу Cosmopolitan”, - заявили в “Cosmopolitan”.

Як повідомлялося, 4 грудня заступниця головного редактора журналу Євгенія Пліхіна опублікувала допис на сторінці у Facebook і каналі в Telegram про церемонію прощання із загиблим бійцем “Альфи” СБУ, якого Президент України посмертно нагородив званням Героя України.