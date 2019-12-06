6 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні переддень святої Катерини та святого Митрохвана; відкриваємо сезон ворожінь та кого нині не варто квапити.

Колись у давнину, ввечері напередодні святої Катерини починалися дівочі ворожіння. Одруження, народження дітей, продовження роду було однією з найголовніших життєвих стратегій українців, а ворожіння на шлюб та судженого стали невід’ємною складовою народних традицій. Ворожінь існувало дуже багато і найпоширенішими були дівочі ворожіння. Наприклад, напередодні Катерини відламували вишневі гілочки і ставили їх у воду; якщо галузки розпускали квіти до Різдва чи Маланки, то в цьому році їхні власниці вийдуть заміж. Наступного дня повторювали обрядодію, але це вже були поіменні галузки: на кожного члена родини ставили гілочки і чекали різдвяних свят – якщо якась з них не розпускалась, то той має невдовзі померти… А ще напередодні Катерини дівчата клали під подушку листочки з різних дерев, помічаючи в такий спосіб кількох хлопців. Серед них мав бути і яблуневий листочок – для самої дівчини. Лягаючи спати, юнка просила долю, аби та змилосердилась над нею, а вдосвіта прохала найменшого в родині хлопчика витягти один із листочків – який втрапляв, з тим і шлюб візьме, а як випадав листочок з яблуні, то доведеться ще подівувати.

А ще сьогодні Церква вшановує святого Митрофана, або як казали на Поліссі – Матріпана, Митрохвана. Цього дня жінки утримувалися від прядіння.

Іменинники сьогодні Григорій, Олександр, Макар.

10-11 місячні дні, Місяць перекочував до Овна. Чим би ви не займалися, маєте довести почате до кінця. Добре проводити медитації з вогнем, відвідувати салон краси, перукарню. Сприятливий час для початку голодування, дієти. Вразливою частиною тіла сьогодні може стати спина, хребет. А ще – тримайтеся певних меж, не заходьте на чужу територію. Навряд чи на вас там чекатимуть із хлібом-сіллю. Перед сном обов’язково «відпустіть» усі думки, почитайте щось для умиротворення духа, помоліться. Не думайте, що Бог вас не чує чи не розуміє. Не квапте Його – у Нього все вчасно. Від того матимете велике умиротворення і радість.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1959 – -20,2, а найтеплішим у 1986 – +13,4.