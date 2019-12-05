На Прикарпатті проводять акцію "Тепла хата для пса"

На Прикарпатті лісівники Верховинського та Гринявського лісгоспів виготовили 30 будок для безпритульних собак у межах проєкту «Тепла хата для пса».

Про це повідомляє Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства.

"Обласне управління за фінансової підтримки Івано-Франківського осередку Товариства лісівників України долучилося до акції «Тепла хата для пса». 30 будок для безпритульних собак виготовили лісівники Верховинського та Гринявського лісгоспів. Тепер чотирилапі притулку для тварин у с. Павлівка Тисменицького район будуть мати де пережити холод і негоду", - йдеться у повідомленні.

За інформацією управління, у притулку в селі Павлівка утримується 60 тварин. Але не всі вони хочуть жити у будці. Тож частину "хаток" передадуть у «Дім Сірка», що в Івано-Франківську.