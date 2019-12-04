"БараБука" оголосив довгий список кращих сімейних видань року

Простір української дитячої книги БараБука оголосив довгий список відзнаки "Топ БараБуки".

Про це повідомляється на сайті БараБуки.

"Претенденти – 50 найкращих дитячих, підліткових та родинних видань 2019 року. Переможців рейтингу буде урочисто оголошено 17 грудня. Традиційно редакція запрошує читачів до 16 грудня проголосувати за улюблене видання й визначити разом переможця в номінації "Вибір читачів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цьогоріч уперше в межах "Топу БараБуки" працює додаткове незалежне журі у складі трьох експерток дитячої літератури. Це Юлія Козловець, кураторка дитячої програми "Книжкового Арсеналу"; Лариса Лугова, директорка Львівської обласної бібліотеки для дітей; Марія Семенченко, журналістка й оглядачка дитячих книжок. Незалежне журі розглядає 31 видання, що з’явилося 2019 року в Літературній агенції "BaraBooka", а також дві книжки, авторками яких є Тетяна Стус і Галина Ткачук.

Від 2014 року "БараБука" допомагає батькам, бібліотекарям, освітянам зорієнтуватися в розмаїтті новинок дитячого книговидання. Щороку авторки та експерти порталу вказують на яскраві дебюти та відзначають видання різних жанрів і форматів: художні та пізнавальні книжки, новинки та перевидання класики.

Довгий список найкращих родинних видань 2019 року та довгий список видань літагенції "БараБука" можна подивитися за посиланням.

"BaraBooka. Простір української дитячої книги" – це проєкт із підтримки дитячого читання, перший український універсальний інформаційний ресурс про видання для дітей та підлітків.

Ресурс розраховано на широке коло читачів: від батьків та дітей, які вже можуть самі приймати рішення щодо вибору книжок, до фахової спільноти науковців, педагогів, бібліотекарів.

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