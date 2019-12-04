Кращий фотограф дикої природи: 25 захопливих світлин

Лондонський музей природної історії відібрав 25 кращих робіт, представлених на щорічний конкурс Wildlife photographer of the year.

Прихильники дикої природи можуть обрати найкращу світлину, яка отримає премію LUMIX People's Choice.

Про це йдеться на сайті музею. На звання кращого фотографа дикої природи 2019 року претендували понад 48 000 учасників зі 100 країн.

Кожен зможе проголосувати за свого фаворита за посиланням. Голосування припиняється 4 лютого 2020 року.