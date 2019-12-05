5 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Прокопа; не збиваймося зі шляху і поєднуємо практику з романтикою.

За Введенням слідують святі мученики Прокіп і Кекілія (Цецилія). Свята Цецилія народилася в аристократичній римській родині. Була таємною християнкою. Батьки віддали її заміж за язичника, але вона своїм лагідним характером і щирою вірою переконала чоловіка теж прийняти християнство. Подружжя всіляко допомагало нужденним, а також усім братам і сестрам по вірі, які потребували підтримки і допомоги. Вони відвідували ув’язнених, давали прихисток утікачам, хоронили закатованих. Але незабаром і самі потрапили в руки римської влади. Їх піддали жорстоким тортурам, а згодом стратили.

Святу мученицю дуже шанували в католицьких країнах, з ХVI століття вона вважалася покровителькою музикантів і музики, зокрема церковної. Чимало композиторів присвячували святій Цецилії власні твори, зокрема: Генрі Перселл, Гендель, Шарль Гуно, Бенджамін Бріттен. Святій Цецилії молилися всі, хто прагнув досягти певних успіхів у музичній царині.

А в нас у давнину в цей день на шляхах ставили віхи, щоб мандрівники не збилися зі шляху. Тому казали: «Прийшов Прокіп – розбив розміт, по снігу ступає – дорогу копає». Дорога, прокладена на Прокопа, мала триматися до самої весни.

Іменинники нині Архип, Прокіп, Максим, Михайло, Петро, Володимир, Марко, Борис.

9-10 місячні дні. Геть женіть усілякі страхи і образи — натомість розчищайте дорогу діловій хватці та “чуйці”, що допоможе правильно вибудовувати ділові та побутові справи. Будь-який, навіть і найменший конфлікт — нагода гарненько все обдумати, добряче зважити задля того, щоб виправити “правила гри”, умови співпраці. Всі не надто сприятливі ситуації, які складаються в ці дні мають бути максимально скореговані, особливо ж та, над якою ви працюєте протягом тижня. Мрія (ідея) повинна опиратися на реалізм, але й на одному реалізмі далеко не заїдеш — йому теж необхідна шляхетна мета. Вдалого поєднання!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 – -19,3, а найтеплішим у 2008 – +14,7.