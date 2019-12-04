Ілон Маск у суді попросив вибачення за образливий твіт

Засновник компанії Tesla Ілон Маск дає свідчення у суді через позов британського драйвера, якого він назвав у Twitter «педофілом».

Про це повідомляє BBC.

«Засновник Tesla Ілон Маск з’явився у суді в Лос-Анджелесі, щоб відповісти на позов британського драйвера, якого він назвав «педофілом» у Twitter. Вернон Ансворс, який минулого року допоміг врятувати 12 хлопчиків із печери в Таїланді, судиться через наклеп», - йдеться в повідомленні.

Сам Маск уже наголосив, що Ансворс образив його першим, тож він відповів йому тим самим. Мільярдер додав, що твіт про «педофіла» не слід розуміти буквально.

Але юридична команда Ансворса охарактеризувала твіт Ілона Маска як «мерзенний і неправдивий» і вимагає відшкодування.

У суді Маск підкреслив, що раніше вважав британського дайвера «просто якимось моторошним типом, не пов’язаним із рятувальною операцією». Він також зауважив, що у Південній Африці, де він виріс, вислів «pedo guy» (який він вжив у своєму твіті щодо Ансворса) є поширеним і означає «огидний старигань» і не означає звинувачення у педофілії.

Під час судового засідання Маск вибачився перед Верноном Ансворсом, дивлячись тому в очі.

Як відомо, мільярдер і засновник Tesla та SpaceX написав скандальний твіт (який потім видалив) після того, як Ансворс публічно відмовився від його пропозиції використати мінісубмарину для порятунку дітей у затопленій печері на півночі Таїланду минулого року.

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Ансворт назвав звинувачення на свою адресу "незаконними, неприйнятними і негідними". Він домагається виплати понад 75 тисяч доларів компенсацій і просить суд офіційно наказати Маску утримуватися від будь-яких подібних наклепницьких висловів надалі.

У липні 2018 року міжнародна група рятувальників майже два тижні поспіль намагалася евакуювати 12 юних футболістів віком від 11 до 16 років та їхнього 25-річного тренера з частково затопленої печери Кхао Луанг у Таїланді. Операція завершилася успішно, однак загинув один із добровольців, який брав участь у доставці балонів з киснем у віддалені частини печери.