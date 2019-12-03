Uber Eats назвав ТОП-3 найулюбленіших “інтернет-страв” українців

Додаток з доставки їжі Uber Eats проаналізував, які продукти набирають все більшої популярності серед користувачів при замовленні через інтернет, і дав прогноз щодо ключових тенденцій у 2020 році.

Відповідний реліз переданий компанією Укрінформу.

Згідно з даними Uber Eats, в Україні ТОП-3 найпопулярніших страв 2019 року виглядала наступним чином: суші, піца, бургери.

Водночас у компанії відзначають зростання інтересу українців до здорового харчування і кримськотатарської кухні.

"У 2019 році в Україні ми спостерігаємо значний інтерес серед користувачів Uber Eats до страв азійської кухні (суші, вок, рис), піци й бургерів. Водночас ми бачимо, що швидко розвивається кухня здорового харчування і щобільше українців хочуть харчуватися правильно. Також, що примітно, ми бачимо зростання інтересу до кримськотатарської кухні", - зазначив генеральний директор Uber Eats Україна Ігор Ковальов.

Також в Uber Eats відзначають тенденцію до розширення популярності вегетаріанської кухні.

"Тенденція минулого року стала ще помітнішою: молоко і м'ясні замінники набувають все більшої популярності, а люди прагнуть насолодитися продуктами, які несуть додаткову користь для здоров'я, такими як насіння льону. І хоча завжди потішно бачити, наприклад, попкорн серед лідерів, ми також спостерігаємо серед них кілька улюблених вегетаріанських страв. Наші клієнти як і раніше насолоджуються гарбузом, грибами й часником - і з огляду на цю тенденцію здорового харчування у всьому світі, ми не очікуємо, що вони зміняться найближчим часом", - зазначила керівник Uber Eats User Research Жанетт Меллінгер.

Серед світових антитрендів 2019 року в Uber Eats називають такі страви, як срірача, таро, матчу, тофу і кімчі. Як вважають у компанії, ці продукти значно втратять свої позиції у 2020 році.

Їм на зміну прийдуть льон, конопляна олія, чайний гриб, часник, гриби лисички, какао, попкорн, гарбуз, джекфрут і темпе.

А серед національних кухонь, згідно з прогнозами Uber Eats, будуть популярні ізраїльська, скандинавська, ефіопська, корейська і вірменська.

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Як повідомлялося, додаток Uber Eats почав свою роботу в Україні з Києва в лютому 2019 року. У жовтні сервіс став доступний також у Львові.

Uber Eats - це окремий додаток для доставки їжі компанії Uber, за допомогою якого можна замовити страви з ресторану, незалежно від того, де знаходиться клієнт. Uber використовує свою технологію, завдяки якій клієнти, зокрема, можуть відстежувати своє замовлення, налаштовувати адресу доставки й використовувати той самий аккаунт, що і для поїздок. Uber Eats доступний у більше ніж 400 містах у понад 40 країнах на всіх населених континентах по всьому світу.