Помер легендарний сценограф Львівського театру Заньковецької Мирон Кипріян

На 90 році життя помер головний художник театру імені Заньковецької - народний художник України, лауреат Національної премії іШевченка, лауреат премії імені Клеха (США) Мирон Кипріян.

Про це повідомила на сайті театру ім.М.Заньковецької адміністрація театру.

“Адміністрація театру з великим смутком повідомляє про смерть Мирона Кипріяна, головного художника театру ім. М. Заньковецької, народного художника України, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка, лауреата премії імені В.Клеха (США)", - йдеться у повідомленні.

За весь період своєї роботи в театрі Мирон Кипріян оформив понад 350 вистав, серед яких 200 – на сцені театру ім. М.Заньковецької.

Мирон Кипріян народився 27 липня 1930 року. До театру імені М.Заньковецької прийшов у 1957 році як художник-постановник, а з 1963 року – обіймав тут посаду головного художника.

Національну премію України ім. Т Шевченка художник отримав 1978 року разом із М.Зарудним, С.Данченком, Н.Доценком, В.Максименком, Ф.Стригуном за виставу «Тил» Миколи Зарудного у Львівському українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької.