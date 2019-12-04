4 грудня: народний календар і астровісник

Зустрічаймо третю Пречисту; навіщо сьогодні посипати пороги свяченим маком, чи варто ходити в гості та пірнаємо вслід за Рибами.

Нині Введення в храм Пресвятої Богородиці, одне з дванадцяти найбільших церковних свят року, встановлене на згадку про перші відвідини Єрусалимського храму трирічною Дівою Марією.

Народна назва свята – Третя Пречиста, або Видення. Існувало повір’я, що цього дня Бог відпускає праведні душі подивитися на своє тіло, а тому свято й називали «Виденням». А ще Введення розпочинало зимовий святковий цикл. Тому й говорили: «Введення прийде, свят наведе». З цього дня «морози вводили рік у зиму», тож із ним була пов’язана низка прикмет. Приміром, якщо сніг випаде на Введення, він неодмінно розтане, а як після Введення, то вже буде справжня зима. Примічали: якщо на Введення тепло, то будуть теплі й усі зимові свята. На Введення застерігали також працювати, щоб не сталася яка біда. В Карпатах вірили, буцімто на Видення відьми стають «видющими» — можуть бачити крізь стіни, крізь чорні смерекові ліси і високі гори… А ще вони сідають на коцюбу і летять відбирати у корів молоко. Вранці до хати заводили бичка, телицю чи корову, давали їм хліба і води, щоби худоба впродовж року не хворіла і множилася. На Закарпатті на Третю Пречисту ніхто не ходив у гості. Особливо боялися жіночих навідин, бо вірили, що прийти може «тільки відьма». Аби убезпечитись від небажаного полазника, біля воріт сипали освячений на Великдень мак, або кидали дрібку освяченої солі. Прикметно, що Введення святкували всі слов’янські народи. Приміром у Болгарії це свято називали «Вовчою Богородицею». У Сербії цього дня не брали до рук нічого гострого: ні серпа, ні коси, ні ножа, ні ножиці, «щоб не розкривалася вовча паща і вороги наклепи не зводили».

Іменинниці нині всі Марії.

8-9 місячні дні, Місяць у загадкових Рибах. Зауважте, що сьогодні щось таємне може стати явним, може розкритися якась давня таємниця, обман, щось сплисти на поверхню. Інформація сприйматиметься дуже емоційно, з певною пристрастю, тому й дещо спотворено. Сни інформативні, можливо й віщі. Досить жваву комунікабельність може зіпсувати дещиця меланхолії. Уява кидатиме тінь на дійсність, згущаючи фарби. Той, хто розшифрує мову підсвідомості — вельми просунеться у розумінні майбутнього. Тож день цікавий: хтось буде ясновидцем, а хтось почуватиметься наче їжачок у тумані.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 – -18,4, а найтеплішим у 2008 – +11,3.