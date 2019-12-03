Новий велосипед і зайві кілограми: Кличко розповів, як провів 2019 рік
Про це він розповів під час звіту про роботу столичної влади у 2019 році, повідомляє пресслужба КМДА.
"Іноді вранці, коли прокидаюся, мій смарт-годинник показує трохи більш як 20 відсотків життєвих сил... Та я встаю. Йду. І працюю. Бо маю амбіцію – моє місто має бути найкращим. І я не маю права на поразку – тільки перемога. Наша, спільна. Ми разом змінюємо своє місто, свою країну", – сказав Кличко.
Також він розповів про те, яким був для нього особисто 2019 рік.
"Коли життя насичене і багато подій, не все можеш і згадати. Я іноді дивлюсь фото і відео в телефоні й думаю – ого, скільки всього було. Традиційно, в січні був форум у Давосі, де ми були разом із братом. Після Давоса я пошкодив спину. Трохи лікувався… Штаб-квартира ЮНЕСКО в Парижі… Сполучені Штати. Лас-Вегас із чемпіонами WBC, зустрічі у Вашингтоні", – зазначив Кличко.
Він згадав і про парламентські вибори, в яких партія "УДАР" не брала участі за списком.
"Робота, робота і робота в Києві… Нові об’єкти, зустрічі з киянами… Цей рік додав сивини й зморшок… Зайвих 3 кілограми ваги, з яких 2 я хочу скинути", - додав мер Києва.
Фото: КМДА