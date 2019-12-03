Новий велосипед і зайві кілограми: Кличко розповів, як провів 2019 рік

Мер Києва Віталій Кличко цього року придбав ще один велосипед та загалом проїхав Києвом за 2019 рік на велотренуваннях 1700 кілометрів.

Про це він розповів під час звіту про роботу столичної влади у 2019 році, повідомляє пресслужба КМДА.

"Іноді вранці, коли прокидаюся, мій смарт-годинник показує трохи більш як 20 відсотків життєвих сил... Та я встаю. Йду. І працюю. Бо маю амбіцію – моє місто має бути найкращим. І я не маю права на поразку – тільки перемога. Наша, спільна. Ми разом змінюємо своє місто, свою країну", – сказав Кличко.

Також він розповів про те, яким був для нього особисто 2019 рік.

"Коли життя насичене і багато подій, не все можеш і згадати. Я іноді дивлюсь фото і відео в телефоні й думаю – ого, скільки всього було. Традиційно, в січні був форум у Давосі, де ми були разом із братом. Після Давоса я пошкодив спину. Трохи лікувався… Штаб-квартира ЮНЕСКО в Парижі… Сполучені Штати. Лас-Вегас із чемпіонами WBC, зустрічі у Вашингтоні", – зазначив Кличко.

Він згадав і про парламентські вибори, в яких партія "УДАР" не брала участі за списком.

"Робота, робота і робота в Києві… Нові об’єкти, зустрічі з киянами… Цей рік додав сивини й зморшок… Зайвих 3 кілограми ваги, з яких 2 я хочу скинути", - додав мер Києва.

Фото: КМДА