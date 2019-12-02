Хлопець з Маріуполя став переможцем "Голос Азербайджану"

11-річний хлопець з Маріуполя Мехман Гамідов став переможцем проєкту "Голос Азербайджану".

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

"11-річний Мехман Гамідов став переможцем проєкту "Голос Азербайджану". Хлопець вже шість років є солістом шоу-team "Емоджи" палацу культури "Молодіжний", - йдеться в повідомленні.

За словами керівника колективу Тетяни Ємеліної, Мехман завжди відрізнявся наполегливістю та бажанням розвиватися. "Він дуже здатний хлопчик. Брав участь у багатьох конкурсах: «Зимові візерунки», "Жар-птиця Приазов’я", "Чарівні усмішки дитинства". Ми дуже раді, що він здобув перемогу на такому проєкті у Азербайджані", - розповіла керівник.

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На фіналі в Азербайджані Гамідов виконав пісню "Честно говоря" відомого радянського рок-гурту "Цветы". Проте він додав елементи репу, що зробило пісню більш сучасною та оригінальною.