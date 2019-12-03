3 грудня: народний календар і астровісник

Нині Прокла; куди ховається сорока, хто скучив за хурделицею і чи всякий “имеет свой ум голова”.

Сьогодні святителя Прокла, єпископа Константинопольсько, одного з учнів святителя Іоанна Златоуста. Саме за архієпископства Прокла в Православній церкві почали співати Трисвяте: «Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас», - православну молитву, яка входить нині до складу звичайного початку відправ і яку знає кожен вірянин.

На Прокла спостерігати за погодою: якщо напередодні випадав сніг – то 3 червня буде дощовим. Коли ж сніг падав саме цього дня, а сороки ховалися під стріху, то через тиждень мала бути справжня хурделиця.

А ще сьогодні день народження Григорія Савича Сковороди — українського філософа й учителя, котрий хоч і не канонізований український святий, але по суті ним є. Сковороду цілком можна уявити в лику блаженних. Тоді можна було б прийти до храму й помолитися перед іконою блаженного Григорія про дарування “разумєнія”... Втім, Григорій Савич, радше всього, й так стоїть перед престолом Божим — він те право заслужив своїм життям і не потребує наших “дозволів”. І йому байдуже, що за радянських часів його намагалися зобразити у вигляді такого собі пролетаря — борця за долю знедолених, замінивши Біблію на “Капітал”, а нині, так само, намагаються запхати в трафаретний образ чувачка-ґіпстера, аргументуючи це тим, що він, мовляв, любив токайське вино, якісний чай з лимоном і ще щось у такому дусі. Втім, Григорій Савич Сковорода був передовсім християнином! Найчастіше в його творах зустрічається Христос, Премудрість Божа і блаженство: “...Якби-то у нас... було так багато хороших людей, як хороших страв! Але цього можна лише бажати, мати ж — це інша справа. Істинно добра людина, тобто християнин, трапляється рідше від білої ворони”; “О, якби ми в ганебних справах були такими ж соромливими, боязкими, як часто ми буваємо боязкими і хибно соромливими в порядних вчинках!”; “Ти ще не блаженний, якщо поза собою шукаєш якихось благ”; “Платон сказав: “немає нічого приємнішого, ніж слухати істину”. Я додам: “немає нічого важчого, ніж слідувати за нею”; “Прохай у Бога не плотського життя, а світозарного серця”.

З іменинами вітайте Григорія, Георгія, Тетяну, Олексія, Олександра, Арсенія.

7-8 місячні дні. Вчора планета-гігант Юпітер перейшла з сектору Стрільця в сектор Козерога. Останній відповідає за межі, кордони, форму й умови, які вже склалися. Юпітер остаточно втрачає силу експансії. Тож той, хто надто розігнався, може добряче стукнутися лобом об щось тверде. Чимало спокусливих і багатообіцяючих ідей, трендів, проєктів, що з’явилися протягом року, будуть випробовуватися на реалістичність, продуктивність, а часом і на законність. Цілком можливо, що Ассоль, яка так палко чекала на пурпурові вітрила, побачить піратський корабель... Мелодрами не очікуйте, а гумор теж буде переважно чорним. Одним словом, як казав Григорій Савич, "всяка имеет свой ум голова..."

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 – -19,8 а найтеплішим у 1953 – +10,7.