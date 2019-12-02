У Мінську покажуть фільм про Олега Сенцова

Фільм про українського кінорежисера, колишнього в'язня Кремля Олега Сенцова покажуть у столиці Білорусі 5 грудня.

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Білорусь у Facebook.

"5 грудня в рамках кінофестивалю документальних фільмів "WATCH DOCS Belarus" у кінотеатрі "Мир" (м.Мінськ, вул. Козлова 4а) відбудеться показ фільму "Процес: Олег Сенцов проти російської держави". Початок сеансу о 19.00, вхід вільний",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього у програмі фестивалю представлено понад двадцять стрічок про права людини від режисерів з різних країн світу.