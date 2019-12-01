У Харкові "Гопакфест" показав народне танцювальне мистецтво Слобожанщини

Мистецтво Слобожанщини стало прикметою фестивалю українського народного танцю "Гопакфест", що відбувся у Палаці культури залізничників у Харкові.

Коментар кореспонденту Укрінформу дала куратор "Гопакфеста", солістка Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю "Калина" (Київ) Анна Андрющенко.

"Гопакфест", ініційований групою ентузіастів, заявив про себе в Києві в лютому 2017 року до дня народження одного з творців українського народно-сценічного танцю, народного артиста України Павла Вірського. Через рік фестиваль зібрав у Києві учасників з усієї України та ініціював програму подорожей по країні, презентуючи в Чернігові мистецтво народного танцю Полісся. На початку нинішнього року в Києві в рамках фестивалю відбувся перший Бал народного танцю, а сьогодні фестиваль продемонстрував особливості українського народного танцю прикордонної Слобожанщини. Упродовж дня члени журі фестивалю у складі відомих хореографів з Києва і Харкова, а також вчених профільних ВНЗ країни побачили більше 70-ти танцювальних номерів і переконалися в тому, що Слобожанщина — український регіон, де, як і в інших регіонах країни люблять, цінують і бережуть українську культуру, збагачуючи її канони сучасними новаціями", - зазначила Ганна Андрющенко.

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За її словами, програма цьогорічного "Гопакфеста" вперше включила показові виступи солістів різних шкіл бойового національного мистецтва.

"Всі заходи фестивалю, як завжди, транслювалися в режимі онлайн з проведенням голосування на приз глядацьких симпатій, причому кількість тих, хто проголосував перевищує 9 тисяч осіб - більше, ніж в середньому на попередніх фестивалях. Наш "Гопакфест" дивилися тисячі українців у всьому світі", - додала Андрющенко.

"Гопакфест" в Харкові // Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За її словами, наступний "Гопакфест" заплановано навесні 2020 року в Києві: "У планах - розширення фестивалю на зарубіжжя — близьке і далеке, туди, де поряд з корінним населенням проживають вихідці з України, а також громадяни України, які там працюють і навчаються. Українську діаспору об'єднує українська культура, і це набагато ефективніше, ніж дії політиків".

Нинішній "Гопакфест" відбувся за підтримки Харківської ОДА, обласного центру молоді та обласного відділення Національної хореографічної спілки України.