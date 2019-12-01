Ді Капріо відповів президенту Бразилії на його звинувачення у підпалах лісів Амазонії

Американський актор Леонардо Ді Капріо відповів на закиди президента Бразилії Жаїра Болсонару у фінансуванні організацій, які нібито стоять за підпалами амазонських лісів.

Свою відповідь актор опублікував у Instagram.

«У цей кризовий для Амазонії час я підтримую народ Бразилії, який працює над збереженням своєї природної і культурної спадщини. Вони є дивовижним, зворушливим та смиренним прикладом відповідальності та ентузіазму, необхідних для збереження навколишнього середовища. Майбутнє цих незамінних екосистем поставлено на карту, і я пишаюся тим, що захищаю їх», — написав Ді Капріо.

Він зазначив, що хоч названі президентом Бразилії організації й заслуговують на фінансування, він не давав їм гроші.

«Я, як і раніше, прихильний підтримувати бразильські громади корінних народів, місцеві органи влади, вчених, викладачів та широку громадськість, які невпинно працюють, щоби захистити Амазонію для майбутнього усіх бразильців», — наголосив актор.

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Нагадаємо: нещодавно Болсонаро двічі звинуватив Ді Капріо у сприянні лісовим пожежам в Амазонії.