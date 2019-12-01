Ді Капріо відповів президенту Бразилії на його звинувачення у підпалах лісів Амазонії
Свою відповідь актор опублікував у Instagram.
«У цей кризовий для Амазонії час я підтримую народ Бразилії, який працює над збереженням своєї природної і культурної спадщини. Вони є дивовижним, зворушливим та смиренним прикладом відповідальності та ентузіазму, необхідних для збереження навколишнього середовища. Майбутнє цих незамінних екосистем поставлено на карту, і я пишаюся тим, що захищаю їх», — написав Ді Капріо.
Він зазначив, що хоч названі президентом Бразилії організації й заслуговують на фінансування, він не давав їм гроші.
«Я, як і раніше, прихильний підтримувати бразильські громади корінних народів, місцеві органи влади, вчених, викладачів та широку громадськість, які невпинно працюють, щоби захистити Амазонію для майбутнього усіх бразильців», — наголосив актор.
At this time of crisis for the Amazon, I support the people of Brazil working to save their natural and cultural heritage. They are an amazing, moving and humbling example of the commitment and passion needed to save the environment. The future of these irreplaceable ecosystems is at stake and I am proud to stand with the groups protecting them. While worthy of support, we did not fund the organizations targeted. I remain committed to supporting the Brazilian indigenous communities, local governments, scientists, educators and general public who are working tirelessly to secure the Amazon for the future of all Brazilians.
Нагадаємо: нещодавно Болсонаро двічі звинуватив Ді Капріо у сприянні лісовим пожежам в Амазонії.