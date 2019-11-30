У Житомирі влаштували дефіле для собак “Модний хвіст. Зима – 2019”

У Всесвітній день домашніх тварин у Житомирі провели благодійний фестиваль «Модний хвіст. Зима – 2019», під час якого влаштували дефіле у костюмах для домашніх собак.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У рамках фестивалю ми запланували дефіле для собак, під час якого журі обиратиме наймодніших. На заході проводять майстер-класи із виготовлення рукавичок доброти, розпису пряників та організували розваги для дітей», - розповіла співорганізатор фестивалю, директор Центру захисту тварин Олександра Мельник.

У Житомирі влаштували костюмоване дефіле для собак / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ

За її словами, власники тварин можуть також отримати поради від професійного грумера, консультації від ветлікаря, а також зробити кардіограму для собак.

У дефіле взяли участь 15 тваринок, а переможців визначили у трьох категоріях – міні, міді, максі «Модний хвіст».

Крім того, подарунки вручили найстильнішому песикові, собаці з найкращою зачіскою, а також відзначили «Містер глядацьких симпатій», «Міс чарівність» і собаку, який найбільше серед інших схожий на свого господаря.

Володарем кубку «Модний хвіст-2019» став собака Флойд породи джек рассел тер’єр.

Усі зібрані на фестивалі кошти підуть на лікування і допомогу безпритульним тваринам.