Жадан каже, що в Україні "є кого читати"

Сучасна українська література розвивається дуже швидкими темпами.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив письменник Сергій Жадан.

“Сучасна українська література конкурентна, цікава й прогресує. Заповнюються раніше вільні ніші, розвивається поволі ринок, література структурується. Загалом відбуваються цікаві процеси, є за чим спостерігати й кого читати”, - сказав Жадан.

На його переконання, впродовж останніх п’яти років триває “золотий час” українського книговидавництва. “Як буде далі – подивимося, адже йдеться не лише про саме написання текстів, а й про контекст, про те, як ці тексти потім функціонують у суспільстві, як вони проходять шлях від письменника до читача, як видаються книги, як розповсюджуються та рекламуються, як загалом існує книговидавниче поле України”, - зазначив письменник.