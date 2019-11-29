Помер 101-річний експрем'єр Японії

Колишній прем'єр-міністр Японії Ясухіро Накасоне помер у віці 101 року.

Про це повідомляє Kyodo News.

“Ясухіро Накасоне, колишній прем'єр-міністр Японії ... помер у п'ятницю, заявила правляча Ліберально-демократична партія. Йому був 101 рік”, - йдеться у публікації.

Накасоне помер у лікарні в Токіо, повідомило проінформоване джерело.

Він очолював японський уряд з 1982 по 1987 рік. Накасоне також був депутатом ключової нижньої палати парламенту Японії протягом понад 50 років.

Його син Хірофумі Накасоне також є членом парламенту від правлячої Ліберально-демократичної партії.

Експрем'єр Японії входив до числа дев'ятнадцяти колишніх керівників глав держав і урядів світу, що прожили понад ста років.

Фото: АР