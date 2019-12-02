2 грудня: народний календар і астровісник

Не плутаймо Авдія з Авгієм, протистоїмо буденності, спостерігаємо за куркою і не сидимо в кущах.

Якщо вам дещо обрид коловорот буденності, який має незбагненну властивість пришвидшуватися чомусь саме наприкінці року, якщо все дістало далі нікуди, згадайте, що Земля летить навколо Сонця зі швидкістю приблизно 30 км/с. Ще й до того ж обертається навколо власної осі... А швидкість руху Сонця в галактиці й того більше — 200-220 км/с. Не стоїть на місці й наша галактика — Чумацький шлях... Ніщо не є сталим — все рухається — від нейтрино до гігантських чорних дір. Коли й такі думки не допомагають, згадайте притчу про в’язня, котрий не в змозі терпіти неволю, надряпав на стіні одиночної камери човник і поплив у ньому прямісінько на волю. Коли ж і це є для вас доволі сумнівною втіхою, просто подумайте, що скоро зимові свята. Зітхніть і усміхніться.

Церква згадує нині пророка Авдія (Овдія) – одного з 12 малих пророків. Книга пророка Авдія складається лише з однієї глави і є найкоротшою з усіх книг Старого Завіту. Цього дня спостерігали за курми. «Якщо кури ходять дотемна – наступного дня буде негода», «Кури сходяться докупи – на мороз», «Стріпують часто хвостами – на вітер». До курки українці ставилися двояко: подекуди її вважали божою птицею, бо вона начебто своїми кігтями пригребла новонародженого Ісуса, коли малюка шукали воїни Ірода, а за іншими переказами, навпаки, кури мало не виказали Богонемовля, гребучись у яслах. Але, як би там не було, курка прощена за яйця, що їх несе, адже крашанки обов’язково освячують разом із паскою на Великдень, а яйце – писанка, крашанка – є символом воскресіння.

Іменинники сьогодні Іларіон, Сергій, Михайло, Іван, Геннадій.

6-7 місячні дні, Місяць продовжує перебувати у Водолії. Триває період активності та рішучості. Опустіть забрало, міцніше стисніть меча – і в бій! У самісіньку гущавину. Повірте, ви вийдете абсолютно неушкодженим, до того ж ще й переможцем. Гірше буде, якщо вирішите пересидіти десь у кущах. І страху натерпитеся, і вороги зможуть дістати. Цього дня добре засвоюється космічна енергія (прана). Також добре займатися будь-якою дихальною гімнастикою. Утримайтеся також від надмірного пиття: води, пива – будь-якої рідини. А ось віддавати власні речі сьогодні не рекомендується – вважається, що разом із ними можете віддати власну вдачу і спокій. Звісно, якщо вони у вас є.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 – -21,5 а найтеплішим у 1961 – +13,1.