У нідерландській Гаазі з 28 листопада до 21 грудня 2019 проходить фестиваль світла HighLights.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Світлові інсталяції можна було побачити на історичній будівлі - Лицарській залі (Ridderzaal), яка знаходиться на території комплексу Бінненхоф, в якому знаходяться Генеральні штати (парламент Нідерландів) і резиденція прем'єр-міністра.

Шоу світла у центрі Гааги / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Історична будівля перетворилася на велетенський екран, на якому можна було побачити історію країни. Попри дощ люди із захопленням спостерігали за шоу.