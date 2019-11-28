Шостий фестиваль Odessa Classics-2020 обіцяє бути наймасштабнішим

Шостий фестиваль класичної музики Odessa Classics проходитиме 12 днів замість 9 - з 3 по 14 червня - і збере 150 музикантів з різних країн.

Про це повідомив на пресконференції в Києві президент Odessa Classics, всесвітньо відомий піаніст-віртуоз Олексій Ботвінов.

"Ми пишаємося програмою Odessa Classics в 2020 році. Ми оголошуємо її за півроку до початку фестивалю - це європейська традиція найкращих фестивалів, і ми це робимо вже третій рік поспіль. Це буде найтриваліший у нашій історії фестиваль - він буде проходити 12 днів, з 3 по 14 червня. Особливий акцент в 2020 році буде зроблений на естонському мистецтві, на хедлайнерах естонської культури в світі", - підкреслив Ботвінов.

Він зазначив, що на фестиваль приїде Естонський національний симфонічний оркестр, і це особлива подія не тільки для Odessa Classics, але і для всього культурного життя України.

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"Це великий симфонічний оркестр топ-рівня, і він дуже рідко приїжджає в Україну. Крім того, наступного року ювілей Арво П'ярта, 85 років. Ми очікуємо Арво П'ярта в Одесі. Ми хотіли б особливо відзначити творчість цього великого композитора, одного з хедлайнерів світової музики", - сказав Ботвінов.

За його словами, вся програма дуже різноманітна. Відкривати фестиваль буде видатний британський скрипаль Даніель Хоуп, і він братиме участь у трьох концертах. На Odessa Classics будуть кілька камерних оркестрів - з Ізраїлю, Бельгії (Брюссель), з Литви. Відбудеться світова прем'єра проекту, присвяченого 250-річчю Бетховена, німецького піаніста Себастьяна Кнауер і композитора Араша Сафаяна. Також буде світова прем'єра компакт-диска, записаного на Deutsche Grammophon, де Ботвінов виступатиме з Даніелем Хоупом. Вперше в програмі Odessa Classics буде балетний вечір - за участю колективу з Цюріха. Також буде один з провідних скрипалів світу Вадим Рєпін.

Ботвіов очікує, що аудиторія фестивалю становитиме 25 тисяч глядачів, у тому числі і зарубіжних.

"Є запит з Європи, зокрема з Швейцарії, Австрії та Німеччини, де цікавляться програмою, щоб організувати подорож туристів на Odessa Classics. Це почалося торік - було 20 тисяч культурних туристів, і цього року їх буде ще більше, тому що дуже хороший резонанс в професійній європейській пресі ", - сказав музикант.

Говорячи про майбутнє фестивалю, Ботвінов підкреслив, що очікує більше підтримки від держави.

"Наш фестиваль в європейській пресі вже називають"Східноєвропейським Зальцбургом". А фестиваль в Зальцбурзі має дотацію від держави чи 30, чи то 40 мільйонів євро. Ми поки що обходимося підтримкою партнерів. Але ця справа могла б бути підтримана державою на благо міста і країни. Фестиваль в Зальцбурзі триває 40 днів. У нас зараз - 12 днів, а можна зробити три тижні, місяць. Я впевнений, що Одеса була б щаслива стати таким центром. І це тільки плюс для нашої країни. Адже, як показує практика, інвестиції в фестивальний рух сторицею окупаються і для економіки, і для туризму, і для добробуту соціуму ", - підкреслив Ботвінов.

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Говорячи про естонську програму, посол Естонії в Україні Каймо Кууск зазначив, що відносини наших країн зараз є на дуже високому рівні, і фестиваль Odessa Classics - один з найяскравіших прикладів цього співробітництва. За його словами, очікується візит на фестиваль президента Естонії.

"Ми обговорювали участь естонської сторони у фестивалі з президентом Естонії. І планується візит Керсті Кальюлайд на Odessa Classics", - повідомив дипломат.

У свою чергу директор Естонського національного симфонічного оркестру Крістіан Халлік розповів, що оркестр зіграє два концерти, обидва - під керівництвом головного диригента, знаменитого Нееме Ярви.

"Програма буде різна. У концерті 11 червня в Одеській філармонії фокус буде на творах Арво П'ярта. А другий концерт, 12 червня, - в форматі Open Air на Потьомкінських сходах. Він буде присвячений Нееме Ярві, його п'єсам, які він грав багато разів з різними оркестрами в різній аудиторії, також прозвучить концерт Рахманінова разом з Олексієм Ботвіновим як солістом ", - сказав Халлік.

Фото: Odessa Classics, ФБ