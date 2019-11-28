Мадонна скасовує концерти через нестерпний біль

Американська співачка Мадонна скасувала кілька концертів через нестерпний біль.

Про це вона написала в Instagram.

"Будь ласка, вибачте за такий несподіваний поворот подій. Кожен концерт приносить мені стільки радості, що скасування — це свого роду покарання для мене, але біль, який я зараз відчуваю, нестерпний. Мені необхідно відпочивати та виконувати вказівки лікарів, щоб я змогла повернутися сильнішою та кращою і продовжити тур "Мадам Ікс" разом з вами", — повідомила Мадонна.

Співачка не уточнила причини болю або інші деталі щодо своїх проблем зі здоров’ям. Однак на початку місяця вона повідомила шанувальникам у Сан-Франциско, що страждає через порив зв’язки та травму коліна, пише ВВС.

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Раніше 61-річна Мадонна опублікувала відео, як приймає свою звичайну крижану ванну через численні ушкодження.

"Мадам Ікс" — чотирнадцятий студійний альбом Мадонни, він вийшов у червні цього року.

Фото: Madonna / Twitter, Instagram