У "Борисполі" завернули російського актора, який їхав на кастинг

У аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили в перетині повітряного кордону ще одному російському актору.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Чергового російського актора театру і кіно не пропустили в Україну прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" учора в пункті пропуску "Бориспіль". Громадянин РФ прибув рейсом з Мінська", - йдеться у повідомленні.

Під час бесіди росіянин повідомив, що у 2018 році в'їжджав на територію ТОТ АР Крим через закриті пункти пропуску.

Як стало відомо, громадянин РФ є актором, а до України прибув з метою участі у кастингу одного з серіалів.

Окрім того, що співробітники Держприкордонслужби відмовили громадянину РФ у перетині кордону, росіянину заборонено в'їзд на територію України терміном на 3 роки.