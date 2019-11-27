Екологічна мода, прибирання Карпат і відмова від пакетів: у Києві пройде івент Svidomo Made

Активісти екологічного споживання та найвпливовіші sustainable-ініціативи України зберуться на перший масштабний івент Svidomo Made, щоб навчити всіх бажаючих екосвідомого стилю життя та виробництва.

Про це Укрінформу повідомила організаторка заходу, засновниця проєкту Made in Ukraine Юлія Савостіна.

“Мета проєкту Svidomo Made важлива й амбітна: знайти і відзначити всі українські підприємства (великі та малі), які вже працюють у правильному напрямі, свідомо. А тим, хто прагне сталого розвитку, - допомагати власними консультаціями, порадами спеціалістів з необхідних сфер та навчанням”, - сказала вона.

Нині експерти Made in Ukraine уже розпочали діяльність у рамках Svidomo Made. На першому етапі незалежний комітет ГС «Мейд ін Юкрейн» добровільно перевірятиме українські підприємства на відповідність вимогам трудового законодавства, екології та умов праці. Далі заплановані масштабні заходи для тих, хто хоче навчитися відповідального споживання, а також бізнес-форуми для компаній, що рухаються в бік свідомого виробництва та працевлаштування.

За словами Савостіної, на цих вихідних, 30 листопада та 1 грудня, на івент Svidomo Made від Made in Ukraine зберуться і представлять свою продукцію 20 свідомих виробників, які у своїй роботі не шкодять довкіллю, дбають про працівників та їхні умови праці, і загалом разом із прогресивним людством рухаються назустріч 17 Цілям сталого розвитку, проголошеним ООН, а отже - зберігають ресурси для майбутніх поколінь. Гості заходу зможуть купити різноманітні екотовари для дому, органічну косметику та безпечну побутову хімію, одяг і взуття, вироблені з дотриманням sustainable вимог, та аксесуари з перероблених матеріалів.

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Для гостей заходу команда Made in Ukraine підготувала потужну лекційну та навчальну програми, які стосуватимуться таких тем: скасування поліетиленових пакетів як важливий крок до екорозвитку України; створення екологічного гардероба і відмови від хутра; екологічність локальних і сезонних продуктів; відповідальності за прибирання Карпат; екологічне пакування на виробництві та інші.

Svidomo Made - це новий проєкт команди Made in Ukraine, який впроваджується за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Лекцій та майстер-класи пройдуть 30 листопада та 1 грудня у Fedoriv Hub за адресою: Київ, вулиця Велика Васильківська 5, ARENA CITY, 5 поверх. Час роботи: 11:00 – 20:00.