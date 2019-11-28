28 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні початок Пилипівки; міняємо білого коня на рябу кобилу, здуваємо пафос і нуднішаємо на очах.

Відсьогодні розпочинається Різдвяний (Пилипівській) піст — сорокаденний період фізичного й духовного очищення перед величним християнським святом Різдва Христового. Щоправда, можна сказати, що піст розпочався ще вчора, адже вчора була середа, а середа — це, так само як і п’ятниця, “пісний” день.

Жіноцтво зазвичай використовувало період тривалого зимового посту для прядіння, вишивання, шиття, а чоловіки намагалися заготувати якомога більше дров, адже морози ставали сильнішими, на порозі була вже справжня зима.

А ще Церква вшановує мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва. Всі ці святі жили в ІІІ-ІV століттях і загинули мученицькою смертю за Христову віру. В народі казали, що на Гурія «зима приїжджає на рябій кобилі й розганяє всю нечисть». Начебто різні злі духи затихають і залягають аж до Святок. Щоправда, існує й зовсім протилежна думка: саме під час посту лукавий намагається всіляко дошкуляти вірянам, заходячи як не зліва, то справа, як не спереду, то ззаду.

Іменинники нині Микола, Петро, Григорій, Микита.

2-3 місячні дні. У першій половині дня не наобіцяйте зайвого. По обіді Місяць переходитиме від Стрільця до Козерога. Природний супутник Землі проходитиме повз Юпітер у Стрільці, а згодом і повз Венеру, яка вже в Козерозі. Нікого не зачепить і сам не зачепиться. Настрій змінюватиметься. Ми стаємо більш нудними, раціональними; “стрілецький” пафос здувається. Прагматизм, стримана діловитість превалюватимуть як у соціальній царині, так і в побуті. Цього дня вкрай небажано лінуватися. А ще дослухайтеся до думки старших і надавайте перевагу класиці.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1892 – -16,2, а найтеплішим у 1949 – +14,0.