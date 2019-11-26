“Кохання” стало кращою анімаційною стрічкою кінофестивалю PÖFF Shorts у Таллінні

Короткометражна анімаційна стрічка Микити Лиськова “Кохання”, створена за підтримки Держкіно, отримала головний приз анімаційного конкурсу кінофестивалю PÖFF Shorts у Таллінні (Естонія).

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“PÖFF Shorts є частиною Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) та найбільшим у країнах Балтії кінофестивалем короткометражних та анімаційних фільмів”, - ідеться в повідомленні.

Свою перемогу прокоментував автор стрічки Микита Лиськов: “Визнання в Естонії дуже важливе для мене, тому що ще зі студентських часів я є фанатом естонської анімації, і в “Коханні” цей вплив відчувається”.

Стрічка розповідає історію кохання за допомогою символів: дотепна історія-роздум про стосунки між людьми розкривається через звуки. Фільм був створений компанією “Т.Т.М.” за стовідсоткової підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Світова прем’єра фільму “Кохання” відбулася на фестивалі анімаційного кіно в Ансі. Нині на рахунку “Кохання” – участь у близько 30-ти міжнародних кінофестивалях в Україні та за кордоном, а також низка перемог, серед яких – “Золотий голуб” кінофестивалю DOK LEIPZIG-2019.