Володарка титулу Mediterranean Globe-2019 представить Україну на конкурсі краси в Китаї

На Міжнародному конкурсі краси "MRS.GLOBE-2019" Україну представить володарка титулу Mediterranean Globe - 2019 Сніжана Шептицька.

Про це Шептицька повідомила на пресконференції в Укрінформі.

"Підтримка для мене зараз дуже важлива. Насправді я трішки стресую та нервуюсь за цей конкурс. Всі пишуть якісь легенди про Китай, і ти там знаходишся дійсно на відстані. Але відчуття того, що тут в Україні є команда, що тут є підтримка, це насправді дуже важливо. Я розраховую на перемогу, в будь-якому випадку участь це вже перемога. Це буде грандіозне шоу, буде багато країн, багато учасниць. Всі дуже сильні. І я буду прикладати надзвичайно багато зусиль задля перемоги", - сказала Шептицька.

Засновниця PR Advertizing&EVENT Agency Марина Філіпенко зазначила, що конкурс розпочнеться 29 листопада, і буде тривати до 7 грудня. Фінал конкурсу буде в Китаї. Вона розповіла, що усі свої сили, таланти та вміння Сніжана спрямовує на підготовку до конкурсу, щоб гідно представити українську жіночу красу на світовому рівні.

Співачка Камалія зазначила, що участь в конкурсах краси це завжди морально та психологічно не просто. Вона побажала Сніжані не хвилюватися, та гідно представити Україну на міжнародному рівні.

Українку можна підтримати, проголосувавши за неї за посиланням. Переможниця народного голосування отримає особливу відзнаку у фіналі, корону і титул в Китаї і зможе представляти Україну на міжнародному рівні у США у 2020 році та поїхати на конкурс MRS. GLOBE CLASSIС, адже країнами проведення конкурсу також є Білорусія, Греція, Латвія, Литва, Бразилія, Мексика, Росія, Сполучені Штати Америки, Китай, інші держави.

З 29 листопада по 7 грудня у Китаї пройде Міжнародний конкурс "MRS.GLOBE-2019".

З початку 1996 року конкурс "MRS.GLOBE-2019" набув популярності у всьому світі, він відноситься до одного з найбільш відомих, видовищних свят краси, благодійності, культури, в якому беруть участь жінки, які реалізували себе і у бізнес сферах, і є щасливими матерями та шанують сімейні традиції.

Фото: Павло Багмут