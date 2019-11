Дитяче Євробачення 2019: вдома й рідні стіни допомагають

Представниця Польщі перемогла двічі поспіль – уперше в історії цього конкурсу

Полька Вікі Габор з піснею “Superhero” перемогла в цьогорічному конкурсі Дитячого Євробачення, встановивши новий рекорд в історії цього пісенного шоу: вперше одна країна перемагає двічі поспіль.

Українка Софія Іванько посіла 15-те місце. Це не можна назвати найкращим результатом. Утім, хотілося б сподіватися, що дівчина ще не сказала свого останнього слова на великій сцені й цей результат буде для неї лише подразником для досягнення майбутніх перемог.

ПОЛЬСЬКА SUPERHERO

Сенсації не сталося: 12-річна полька разом з учасницями від Франції Карлою та Іспанії Мелані Гарсією ще до виступу в неділю вважалися фаворитками цьогорічного конкурсу. В загальному підсумку вони і посіли, відповідно, перше, третє та п’яте місця. У боротьбу за перемогу між ними втрутився представник Казахстану Ершан Максім, який лідирував за балами від національних журі. Утім, у підсумку, після додавання голосів від глядачів, Вікі Габор випередила його аж на 51 бал. Відтак, казах посів друге місце.

Варто зазначити, що Вікі виглядає значно дорослішою як на свій вік: вона по-зрілому спокійно і виважено у попередні дні роздавала інтерв’ю польським та іноземним ЗМІ, нікому не відмовляючи в увазі. Очевидно, що дається взнаки її міжнародний бекграунд: вона народилася в польській сім’ї в Німеччині, навчалася у Великій Британії, а зараз повернулася до Польщі робити музичну кар’єру. Цього року вона дійшла до фіналу польського The Voice of Kids (польська версія “Голос. Діти”), щоправда поступившись у фіналі. Утім, як зауважив на пресконференції після конкурсу Яцек Курський, президент польського державного мовника TVP, який є основним партнером Європейської мовної спілки EBU, попри те, що Вікі програла у фіналі The Voice of Kids, у ній побачили значний потенціал, тому і запропонували взяти участь у цьогорічному фіналі Євробачення. Цікаво, що минулорічна переможниця дитячого Євробачення від Польщі Роксана Венгель також раніше брала участь у польському The Voice of Kids і таки перемогла в цьому пісенному шоу.

Під час тієї ж прес-конференції Вікі зазначила, що після переможної для неї пісні “Superhero” вона хоче стати Superstar, тобто суперзіркою, і не лише у масштабі Польщі, а й у загальносвітовому також. А зараз, як висловилась переможниця, вона хоче насолодитися моментом і поплакати від щастя.

Польща, а точніше президент TVP Курський, вже заявив, що Польща в наступному році знову буде готовою провести у себе Дитяче Євробачення. Показ на кількох телеканалах TVP фіналу конкурсу він назвав безумовним успіхом, свідченням чого є факт, що у піковий момент виступу польки шоу дивилося понад 5,5 млн поляків.

Утім, правила дитячого Євробачення дещо відрізняються від дорослого. Зокрема, країна-переможець у дитячому конкурсі не обов’язково отримує право на проведення Євробачення у наступному році. У цьому році Польща мала таку змогу, а в наступному для популяризації конкурсу Європейська мовна спілка може обрати й іншу країну. Може, але не мусить. Габор зазначила, що вона особисто хотіла б, аби фінал у 2020 році прийняли Варшава або її рідний Краків.

Водночас, перемоги на дитячому Євробаченні може дадуть поштовх більш вдалим виступам поляків у “дорослій лізі”, де результати Польщі – більш ніж скромні. Найвищий результат – друге місце – Польща отримала в далекому 1994 році, а в останні два роки представники країни над Віслою взагалі не потрапляли до фіналу.

УКРАЇНА БОРОЛАСЯ ЯК МОГЛА

А хто сказав, що Україна повинна постійно перемагати, або займати високі місця на конкурсах Євробачення? “Холодний душ” також часом потрібен, аби зупинитися й проаналізувати – де, можливо, були допущені якісь прорахунки.

Правдою є те, що, з огляду на зайняте місце, нинішній виступ України на дитячому Євробаченні є найгіршим в історії: до цього Україна, беручи участь у конкурсі з 2006 року, не опускалася нижче 14-го місця. В цьому році Україна здобула 59 балів: 28 – від національних журі й 31 – від глядачів. За результатами голосування національних журі українка отримала бали лише від Білорусі (8), Вірменії (7), Казахстану (6), Сербії та Австралії (по 3), Албанії (1).

Утім, навряд чи винною в 15-му місці серед 19-ти учасників є представниця України Софія Іванько. Вона боролася як могла: талановито виконавши, до речі, свою власну пісню. Здається, серед усіх виконавців – лише в неї була авторська пісня. І лише цим фактом вона заслуговує максимальної похвали. Але Євробачення – це не лише виконання, а й шоу. Можливо, в номері українки не вистачило саме цього компоненту. У більшості виконавців у цьогорічному пісенному конкурсі на сцені були також танцювальні групи. На дитячому Євробаченні вони, здається, виконують не лише роль додаткового кольорового фону, а й психологічної підтримки: мовляв, на сцені ти не сам, ми разом. Детальніші висновки зможуть зробити із ситуації музичні критики і фахівці.

Варто зауважити, що цьогорічне Дитяче Євробачення взагалі складно назвати вдалим для всіх учасників із країн колишнього пострадянського простору, які традиційно завжди посідали доволі високі позиції. Окрім Казахстану, всі решта посіли місця значно нижче призової “трійки”: Вірменія (9), Білорусь (11), Росія (13), Грузія (14), Україна (15).

Спільна невдача навряд чи якось може втішати. Але й посипати голову попелом Україні також не варто. Перемоги ще прийдуть. У це треба вірити, винести уроки з невдачі й сильнішими йти вперед. А успіх ще прийде. І до Софії Іванько також. Можливо, з другої спроби вже в дорослому Євробаченні?!

Юрій Банахевич, Глівіце

Фото автора